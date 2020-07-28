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Новый фильм Андрея Кончаловского попал в конкурс Венецианского кинофестиваля

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Новый фильм российского режиссера Андрея Кончаловского ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ! попал в основной конкурс будущего Венецианского кинофестиваля. Киносмотр обнародовал списки фильмов-участников основных программ во вторник, 28 июля. 

Картина Кончаловского основана на реальных событиях − забастовке и демонстрации рабочих электровозоремонтного завода в Новочеркасскев 1962 году. Лента расскажет о жизни партийного работника в момент расстрела демонстрации, женщине, которая оказывается в непростой ситуации из-за того, что она  «строитель коммунизма, участница войны, убежденный чистый человек, каких было большинство советских людей» (цитата режиссера по ТАСС). Главную роль в картине сыграла актриса Юлия Высоцкая. 

Фильм ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ! снят при поддержке Министерства культуры, благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт», а также телеканала «Россия 1». Он выйдет в российский прокат осенью 2020 года. Дистрибьютором выступит компания Disney Studios.

Венецианский кинофестиваль пройдет в традиционном, но сокращенном формате с 2 по 12 сентября. Председателем жюри основного конкурса стала австралийская актриса Кейт Бланшетт.

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28.07.2020 Автор: Артур Чачелов

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