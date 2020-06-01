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Южная Корея выделяет миллионы для стимулирования продаж кинобилетов

Зрителям будет предлагаться купон на скидку с фиксированной суммой

Южнокорейский совет по поддержке кинематографа (KOFIC) разработал программу стимулирования продаж кинобилетов в стране. Об этом сообщает Variety. Власти профинансируют выпуск купонов, дающих право получения скидки при покупке билета в кинозал в кинотеатрах основных киносетей и отдельных независимых кинотеатров. Номинал купона − 6 тыс. вон, что соответствует примерно $4,89. Учитывая, что средняя цена билета в Южной Корее составляет 10 тыс. вон (или $8,15), скидка составляет около 60%.

Программа заработала 1 июня и продлится три недели. KOFIC выпустил 1,3 миллиона скидочных купонов. Таким образом, программа стимуляции продаж обошлась примерно в $6,4 млн. Каждый покупатель может получить не более 2 купонов в неделю. 

Корейские кинотеатры в основной своей массе уже возобновили работу, но и посещаемость остается крайне низкой. Это беспокоит не только местный бизнес, но и голливудские студии, ведь Южная Корея − пятый по величине кассовых сборов прокатный рынок мира.

Впрочем, корейской киноаудитории пока просто нечего смотреть в кино: крупных новинок местного производства в прокате нет, не говоря уже о новом голливудском кино. Первые большие премьеры громких релизов, в том числе и местного производства, намечены на середину июля. Пока же в прокате работают проекты, вышедшие еще до карантина и перевыпуски. Самым кассовым фильмом прошедшего уикенда на рынке стал триллер ПОД ВОДОЙ. За выходные он собрал $308 тыс. Далее по сборам идет триллер ПОБЕГ ИЗ ПРЕТОРИИ со $184 тыс. и перевыпущенный в кинотеатрах ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУМЕН со $180 тыс.

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01.06.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Variety

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