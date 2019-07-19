Объявлены даты и программа фестиваля «Край света. Восток» на Сахалине

9 Сахалинский международный кинофестиваль «Край света. Восток» объявил даты проведения. Киносмотр пройдет в Южно-Сахалинске с 23 по 30 августа. Фильмом открытия фестиваля станет новая картина классика немецкого кинематографа, неоднократного лауреата Каннского, Венецианского и Берлинского кинофестивалей, номинанта на премию «Оскар» Вернера Херцога ООО СЕМЕЙНЫЙ РОМАН. Показ на открытии станет российской премьерой фильма.

Фильм Херцога, представленный в этом году в секции специальных показов Каннского кинофестиваля, откроет и сам фестиваль, и конкурсную программу, в которую в этом войдут 9 фильмов.

«Открывая фестиваль фильмом ООО СЕМЕЙНЫЙ РОМАН, мы подводим своеобразную черту под 9-летней историей нашего фестиваля, − говорит Алексей Медведев, программный директор СМКФ «Край света.Восток». − Когда мы только начинали делать фестиваль на Сахалине, в основу нашей концепции мы положили простую идею о том, что Сахалин − это восточные ворота России, а значит, наша задача − прежде всего познакомить культуры друг с другом, создать условия для возможной будущей синергии. Все эти годы мы уделяли особое внимание корейскому, японскому, иранскому, тайскому кино, расширяли представление наших зрителей о географии кино. На фестивале побывали звезды мирового кинематографа, такие как китайский режиссер Цзя Чжанкэ или иранский классик Мохсен Махмальмабаф. Сегодня мы уверенно можем сказать, что знакомство состоялось. Для фестиваля настает новый этап − мы должны осознать свое особенное место на культурной и фестивальной карте мира, а для этого одного знания азиатско-тихоокеанского кинематографа недостаточно. Нужен глобальный контекст. И фильм немца Вернера Херцога, нашедшего своих героев в Японии, необычный образ жизни которых идеально вписался в его собственную, очень узнаваемую картину мира − идеальный пример глобального кинематографа со своим неповторимым авторским лицом. С этого года мы будем смело расширять географию конкурсных фильмов − в поисках той интонации, которую можно будет впоследствии безошибочно определить, как фильмы с «Края света».

От России в конкурсную программу 9 СМКФ «Край света. Восток» традиционного войдут три картины. Это фильм БОЛЬШАЯ ПОЭЗИЯ Александра Лунгина, получивший приз за лучшую режиссуру и лучшую мужскую роль (Александр Кузнецов) на «Кинотавре», фильм ДЫЛДА Кантемира Балагова, отмеченный призом за лучшую режиссуру и призом ФИПРЕССИ в каннском конкурсе «Особый взгляд», а также получивший Гран-при на МКФ им. Андрея Тарковского «Зеркало» и фильм дебютанта Александра Золотухина МАЛЬЧИК РУССКИЙ, мировая премьера которого состоялась в программе «Форум» Берлинского кинофестиваля.

В жюри 9 СМКФ «Край света. Восток» вошли македонский режиссер Теона Стругар Митевска, актер Александр Робак и композитор Владимир Мартынов. Имена двух других членов жюри станут известны позднее.

Архитектура внеконкурсной программы 9 СМКФ по-прежнему включает в себя лучшие фильмы года со всего мира. Зрителей ждут уже полюбившиеся им программы фестивальных хитов «Самое главное» и «Как научиться смотреть кино» (с вводной лекционной частью и обсуждением), обширная программа анимации для детей и взрослых, секция специальных показов со звездными гостями, программа фильмов членов жюри, тематические программы документального кино, фильмы на площади, фильмы сахалинских кинематографистов и новая программа «Индостан», призванная посмотреть на огромную территорию на карте мира под кинематографическим углом. Подробности внеконкурсной программы будут объявлены позднее.

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19.07.2019 Автор: Артур Чачелов