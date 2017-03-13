На «Край света» вернулось прежнее руководство

На кинофестиваль «Край света», который ежегодно проходит на Сахалине в конце лета, возвращается его прежняя команда организаторов. Это, прежде всего, актер, режиссер и продюсер Алексей Агранович, который вновь становится генеральным продюсером киносмотра, и Алексей Медведев, который будет исполнять обязанности программного директора. Агранович возвращается на фестиваль по приглашению губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко.

В прошлом году в списке организаторов «Края света» произошли изменения. Агранович покинул пост генерального продюсера сразу по нескольким причинам, в числе которых было и изменение сроков проведения фестиваля. Вместо конца августа «Край света» в 2016 году должен был пройти в середине сентября. Вместе с продюсером ушла вся прежняя команда, которая занималась отбором фильмов, напоминает ТАСС. Аграновича сменил Сергей Новожилов – президент и основатель кинофестиваля «Амурская осень».

«Край света» – один из самых крупных и известных международных кинофестивалей в России. В его программе представлены фильмы отечественного и зарубежного (в особенности азиатского) производства. В этом году седьмой по счету «Край Света» пройдет в Южно-Сахалинске с 25 августа по 1 сентября. О программе и участниках этого года будет объявлено дополнительно.

13.03.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТАСС