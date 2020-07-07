Фестиваль «Край света 2020» пройдет в усеченном формате

Кинофестиваль «Край света 2020», намеченный к проведению летом в Южно-Сахалинске, все же состоится. Он пройдет в период с 21 по 28 августа в усеченном, и, возможно, гибридном формате с привлечением онлайн-площадки. В связи с эпидемиологической ситуацией провести фестиваль полноценно невозможно, а потому организаторы были вынуждены отказаться от привоза на Сахалин иностранных и российских гостей, а также от рядя массовых мероприятий. В связи с этим, принято решение, что юбилейным, десятым будет считаться киносмотр 2021 года.

В 2020 году на протяжении фестивальной недели в главных кинотеатрах Южно-Сахалинска «Октябрь» и «Комсомолец» будет показано четыре программы. Программа «Хиты Края света» будет включать лучшие фильмы, становившиеся обладателями гран-при или победителями зрительского голосования фестиваля в предыдущие годы. В программе «Край света. Горизонты событий» будет показано семь-восемь новых фильмов из числа отобранных программной дирекцией для фестиваля этого года. Конкурс среди картин проводиться не будет, но состоится зрительское голосование и победителю будет вручен приз зрительских симпатий.

Программа «Сахалинский след» − неотъемлемая часть фестиваля «Край света». В ней в этом году будут показаны лучшие картины из программ прошлых лет, а также несколько новых работ сахалинских кинематографистов. Также по выходным на утренних сеансах детей ждет новая анимационная программа.

Всего в программе фестиваля будет представлено около 30 фильмов − это почти в два раза меньше, чем обычно. Культурная программа также будет сведена к минимуму: в настоящий момент организаторы изучают возможность проведения одного уличного концерта и одной творческой встречи со специальным гостем.

««Край света» хорошо знаком сахалинскому зрителю. Сахалинцы по праву могут называть его своим фестивалем, − говорит Алексей Агранович, генеральный продюсер фестиваля. − У него есть «фирменный» набор аксессуаров и активностей, лишившись которых фестиваль не может называться «Край света. Восток» в полной мере. К тому же, этот год должен был стать юбилейным, то есть особым, возможно лучшим за все время. Попытка провести его в традиционном, но скомканном виде не оправдает ожиданий аудитории и лишит всех нас полноценного праздника кино».

Формат фестиваля «Край света 2020» может быть частично или полностью продублирован в онлайне. Организаторы уже предложили одному крупному порталу стать еще одной площадкой фестиваля, но переговоры еще в процессе. При этом, основной фокус работы по-прежнему будет сосредоточен на офлайн-формате. Все подготовительные организационные работы будут проведены удаленно, в партнерстве с Министерством культуры Сахалинской области, ГАУК «Кинодосуговое объединение» и другими постоянными членами организационной команды фестиваля, проживающими на территории Сахалинской области.

На время фестиваля в Южно-Сахалинск прибудут генеральный продюсер фестиваля Алексей Агранович, а также программный директор Алексей Медведев, что позволит провести традиционные обсуждения фильмов. Также будет сформирована кураторская группа, которая обеспечит занятия в подростковых творческих мастерских во время фестивальной недели − с соблюдением всех карантинных мер.

Открытый сахалинский международный кинофестиваль будущего «Игра света», в котором участвуют кинематографисты до 17 лет, в этом году будет отменен в связи с распоряжением Роскомнадзора об отмене массовых мероприятий для детей до конца года.

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07.07.2020 Автор: Артур Чачелов