Жора Крыжовников заключил долгосрочный контракт с Art Pictures

Art Pictures, принадлежащая «Национальной Медиа Группе» (НМГ) и Федору Бондарчуку, подписала долгосрочный контракт с режиссером и сценаристом Андреем Першиным, который работает под псевдонимом Жора Крыжовников. Об этом в интервью БК рассказал сам Бондарчук. Он не стал уточнять на какой срок было заключено соглашение, на каких условиях, а также его финансовые стороны.

Это не первый подобный контракт, заключенный Art Pictures. Ранее компания подписала эксклюзивное соглашение с актером Александром Петровым. «Благодаря нахождению в НМГ мы получили возможность заключать эксклюзивные контракты не только с актерами, но и с авторами, − отметил Бондарчук. − Это ведь только кажется, что у нас индустрия большая. На самом деле за большинством амбициозных проектов стоит десять авторов. И все они заняты до 2025 года».

Бондарчук рассказал, что на сегодня у Art Pictures так же есть долгосрочные отношения с Андреем Золотаревым, сценаристом ПРИЗРАКА, ЛЕДОКОЛА, ПРИТЯЖЕНИЯ и ТРЕНЕРА. Кроме того, компания создала агентство при школе «Индустрия» и предлагает некоторым выпускникам подписать с ней контракт.

Полную версию интервью Федора Бондарчука можно прочитать в печатном номере «Бюллетеня кинопрокатчика», который будет доступен подписчикам уже на следующей неделе. Кроме того, журнал можно будет найти на стойках Международного форума «Российский кинобизнес», который пройдет в Москве с 1 по 5 декабря.

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29.11.2019 Автор: Артур Чачелов