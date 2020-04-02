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Максим Ксензов официально назначен заместителем министра культуры

На новой должности он будет курировать кинематографию и цифровизацию

Появившаяся почти месяц назад информация о том, что новым куратором кинематографии в Минкультуры будет Максим Ксензов, подтвердилась. 1 апреля распоряжением Михаила Мишустина он назначен на должность заместителя министра культуры РФ. Сферой его интересов в ведомстве будет  киноиндустрия и цифровизация в культурной сфере.

ТАСС сообщает, что 46-летний Ксензов ранее занимал должность заместителя директора департамента проектной деятельности правительства РФ. До этого он работал в Роскомнадзоре и «Национальной Медиа Группе».

При министре Мединском за кинематографию в Минкультуры отвечал Павел Степанов. Он перешел на работу в аппарат правительства. 

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02.04.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТАСС

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