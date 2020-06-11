Краснодарский край принял закон о рибейтах

На Кубани, наконец, появится система рибейтов. Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края на внеочередной сессии приняли законопроект о поддержке кинематографии, сообщает ТАСС. Законопроект предусматривает частичные компенсации затрат кинопроизводителям, которые выбирают в качестве локаций для съемок фильмов территорию региона.
Кинематографисты смогут рассчитывать на компенсацию до 20% фактически понесенных затрат при работе на территории края. Речь идет только о проектах национальных, то есть российских фильмов. Финансирование программы будет вестись из краевого бюджета.
Законопроект принят во втором и окончательном чтениях. Его рассматривают как шаг для повышения инвестиционной привлекательности региона.
Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram
Подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен
11.06.2020 Автор: Артур Чачелов
Источник: ТАСС
Российская программа международных рибейтов остается под вопросом
Крым может запустить программу рибейтов в 2021 году
Калининград решил, кому выплатит рибейты в 2019 году
Первые российские рибейты для иностранцев получит проект из Китая
Для предоставления первых российских рибейтов рассматриваются пять зарубежных проектов