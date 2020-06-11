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Краснодарский край принял закон о рибейтах

Кинематографисты смогут рассчитывать на возмещение 20% понесенных на съемки затрат

На Кубани, наконец, появится система рибейтов. Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края на внеочередной сессии приняли законопроект о поддержке кинематографии, сообщает ТАСС. Законопроект предусматривает частичные компенсации затрат кинопроизводителям, которые выбирают в качестве локаций для съемок фильмов территорию региона.

Кинематографисты смогут рассчитывать на компенсацию до 20% фактически понесенных затрат при работе на территории края. Речь идет только о проектах национальных, то есть российских фильмов. Финансирование программы будет вестись из краевого бюджета. 

Законопроект принят во втором и окончательном чтениях. Его рассматривают как шаг для повышения инвестиционной привлекательности региона.

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11.06.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТАСС

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