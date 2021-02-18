Самый кассовый фильм Нового года в марте появится на платформе START

START эксклюзивно покажет ПОСЛЕДНЕГО БОГАТЫРЯ: КОРЕНЬ ЗЛА. Семейный блокбастер, собравший в прокате более 2 млрд рублей, будет доступен по подписке с 3 марта.

Картина от компании Disney, студии Yellow, Black and White и телеканала «Россия» является продолжением вышедшего в 2017 году фильма ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. Премьера новинки состоялась 1 января 2021 года. Картина вошла в топ-5 самых кассовых фильмов в мировом прокате по итогам уикенда 7-10 января 2021 года. К концу января семейный блокбастер заработал более 2 млрд рублей и привел в кинотеатры более 7 млн зрителей. Фильм стал самым кассовым проектом посткарантинного проката в России и его первым рублевым миллиардером − среди фильмов как российского, так и зарубежного производства.

По сюжету темные силы из первой части повержены. В Белогорье наконец наступил мир. Однако Ивану (Виктор Хориняк) не дает покоя приближение Богатырских игр — как соревноваться с сильнейшими витязями без богатырской силы? Но не это должно волновать героя. С пробуждением древнего зла опасность угрожает всему волшебному миру. Судьба Белогорья оказывается в руках Ивана и его друзей. На поиски истоков зла им предстоит отправиться в дальнее путешествие за пределы известного мира.

На создание сценария второго фильма (его, как и первый, писала команда сценаристов сериала «Кухня» под руководством Виталия Шляппо) ушло около двух лет. Работать над продолжением начали в 2017 году, сразу после окончания съемок первой части. Ее также можно посмотреть на START.

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18.02.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: START