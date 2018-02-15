«Лед» отлично стартовал в День святого Валентина

14 февраля традиционно лучше остальных работают картины, ориентированные на женскую аудиторию. Не стал исключением и этот год – первые три места заняли «женские» фильмы, да и на четвертой строчке проект с дамой в главной роли (ТРИ БИЛБОРДА).

Российская картина ЛЕД (WDSSPR) стартовала выше всяких ожиданий. На ее счету, по предварительным и неофициальным данным, около 84–87 млн рублей в среду. В прошлом году в аналогичный день ГУЛЯЙ, ВАСЯ собрал только 21 млн рублей. В прошедший четверг ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СВОБОДЫ получили в свой первый день немногим больше – 88 млн рублей. К концу уикенда общая касса проекта может достичь рубежа в 400 млн рублей за пять дней проката.

ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СВОБОДЫ (UPI) собрали 56–58 млн рублей, что чуть меньше по сравнению с предыдущей частью франшизы в аналогичный день (63 млн рублей). Хотя за уикенд, как известно, касса новинки была больше. Причина, разумеется, в наличии сильного конкурента за женскую аудиторию.

На третьей строчке – российская комедия ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН: КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ (CRP), в активе которой около 10 млн рублей, что вдвое превышает показатели за предыдущий день.

15.02.2018 Автор: Андрей Белый