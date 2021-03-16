Спайк Ли возглавит жюри Каннского кинофестиваля

Спайк Ли будет председателем жюри основного конкурса на 74-м Каннском кинофестивале, который, как ожидается, состоится 6-17 июля. Режиссер и активист станет первым чернокожим президентом в истории киносмотра. В своем релизе, объявляющем Спайка Ли председателем жюри, организаторы заявили, что будущие «12 летних дней будут праздником искусства и творчества и полны долгожданных воссоединений». Это действительно так, ведь режиссер должен был председательствовать еще на прошлогоднем фестивале, но тот был отменен из-за пандемии.

«Все эти месяцы неопределенности, через которые мы только что прошли, Спайк Ли не переставал нас подбадривать, − говорит президент Каннского кинофестиваля Пьер Лескюр. − Эта поддержка, наконец, приносит свои плоды».

Первоначально фестиваль должен был состояться 11-22 мая, но эти даты пришлось отметить, поскольку Франция все еще не справляется со второй волной COVID-19. Несмотря на трудности и некоторую неопределенность, подготовка к Каннам на летних датах в июле идет полным ходом. Организаторы объявили, что «отборочная комиссия загружена работой, осматривая большое количество фильмов».

Более подробная информация о 74-х Каннах будет обнародована в ближайшие недели. Официальный конкурс и полный состав жюри будут объявлены в начале июня.

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16.03.2021 Автор: Артур Чачелов