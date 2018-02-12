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«Ленфильм» подписал соглашение с Минобороны

Вместе они займутся популяризацией героико-патриотического кино

Киностудия «Ленфильм» и Департамент культуры Министерства обороны РФ подписали соглашение о совместной работе по популяцизации героико-патриотического кино. Об этом сообщает сайт Министерства культуры РФ. Согласно документу, стороны будут сотрудничать в процессе создания фильмов, а также в вопросах популяризации отечественного кинематографа среди военнослужащих.

«Во времена государственного кинематографа львиная доля фильмов военно-патриотической тематики – около 80% – создавалась непосредственно при участии или по заказу Министерства обороны, – отметил директор департамента культуры МО Владимир Буздыган. – Посыл сегодня такой: восстановить возможность влиять на современный кинематограф, чтобы он чаще обращался к теме военно-патриотической, теме армейских традиций. Для этого у нас есть ресурс довольно серьезный».

Как отметил Буздыган, уже в этом году «в Москве намечено организовать цикл встреч с выдающимися деятелями киноискусства, представляющими ленфильмовскую школу». Это планируется сделать на базе открывающегося в мае после реконструкции Центрального дома Российской армии. «И самое главное – мы мечтаем оборудовать сцену Театра Российской армии для презентации фильмов производства студии «Ленфильм» в такой форме: премьеры, встречи с творческим коллективом, обсуждение», — сказал он. 

12.02.2018 Автор: Артур Чачелов

Источник: Министерство культуры РФ

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