В Севастополе откроют филиал «Ленфильма»

«Ленфильм» заключил меморандум о сотрудничестве с Корпорацией развития Севастополя. Об этом сообщает ТАСС. Меморандум касается взаимодействия в реализации проектов в сфере кинопроизводства на территории города. В частности, в Севастополе будет создан филиал питерской киностудии.

«Все, что мы планируем делать, объединив усилия, абсолютно самодостаточно, но если со стороны властей будет проявлен интерес, то мы открыты для сотрудничества», – цитирует ТАСС слова советника директора Корпорации развития Севастополя Анатолий Сивушов.

В «Ленфильме» отметили, что Крым и Севастополь всегда были востребованными съемочными площадками, потому студия согласилась поучаствовать в предложенном им проекте и открыть здесь филиал. «Но это только начало работы, о конкретике пока говорить рано, но локации в Севастополе прекрасные и давно используются», – отметил представитель «Ленфильма».

11.01.2018 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТАСС