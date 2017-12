За 2017 год «Ленфильм» заработает 167 млн рублей

В Москве прошло заседание попечительского совета киностудии «Ленфильм», накотором были озвучены некоторые цифры, касающиеся деятельности компании. Генеральный директор «Ленфильма» Эдуард Пичугин сообщил, что по итогам 2017 года студия увеличит выручку на 10% – до 167 млн рублей.

«Выручка от оказания кинопроизводственных услуг «Ленфильма», по предварительным итогам 2017 года, должна увеличиться по сравнению с 2016 годом почти на 10%, сейчас уже 8%», – заявил Пичугин. Он уточнил, что, к примеру, цех кинотехнологического оборудования повысил доход в 5,5 раз, цех подготовки съемки – в 2,6 раза, аренда павильонов принесла в 3,5 раза больше, чем годом ранее. «В целом по всем кинопроизводственным цехам выручка выросла в 4,2 раза», – отметил Пичугин. Кроме того студия создала учебный центр и киноцентр, которые также приносят доход.

«Ленфильм» продолжит сотрудничество с крупнейшей китайской киноиндустриальной компанией China Film Group Corporation в рамках подготовки совместных съемок, а также предоставления своих мощностей для иностранных проектов. «Мы пришли к договоренности о совместной работе с China Film Group Corporation, договорились о производстве на базе «Ленфильма» в следующем году двух китайских проектов, также есть договоренность о совместном производстве ряда проектов и о прокате наших картин на территории Китая», – сказал Эдуард Пичугин.

Глава киностудии подчеркнул, что развитие международного сотрудничества является одним из важных направлений деятельности. Так, сумма контракта на оказание кинопроизводственных услуг американской компании SGF на съемках фильма SEE YOU SOON («До скорого») составила более 16 млн рублей. Пичугин отметил, что благодаря этому удачному опыту совместной работы киностудия уже получила предложения о сотрудничестве с компаниями из США на следующий год.

Также в рамках заседания попечительского совета киностудии было подписано соглашение о сотрудничестве между «Ленфильмом» и «Первым каналом», в рамках которого компании будут совместно производить полнометражные художественные, документальные, короткометражные ленты, а также сериалы. Эдуард Пичугин заявил, что в настоящее время на базе студии в среднем одновременно производится три больших проекта.

Продолжается юридическая работа по возвращению прав студии на ее советскую коллекцию. Сейчас права на фильмы, произведенные студией в тот период, принадлежат Госфильмофонду. В 2016 году за возвращение «Ленфильму» прав на коллекцию выступал министр культуры Владимир Мединский, но предложение ненашло поддержки у Росимущества.

11.12.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: Сайт Министерства культуры РФ