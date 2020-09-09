Инесса Юрченко покинула пост руководителя «Ленфильма»

Киностудия «Ленфильм» вновь меняет руководителя, сообщает «Российская газета». Пост вр.и.о. генерального директора студии покинула Инесса Юрченко. Новым главой «Ленфильма» станет Федор Щербаков, ранее занимавший пост гендиректора холдинга 1st MediaInvest.

"В первую очередь хотела бы поблагодарить коллектив «Ленфильма» за их высокий профессионализм, глубокую преданность киностудии и потрясающую трудоспособность. В течение первых месяцев работы были сформированы стратегия оздоровления киностудии до 2025 года, подкрепляющие ее финансовая модель, бизнес-план и дорожные карты", - рассказала Инесса Юрченко. По ее словам, ее основной задачей изначально была подготовка этих основополагающих документов, необходимых для дальнейшего развития Киностудии. Кроме этого на территории «Ленфильма» с начала года были организованы выступления известных артистов, концерты, спектакли, интерактивные игры, мастер-классы, лекции и кинопоказы. Незаметно для постороннего взгляда была проведена генеральная уборка основных общественных зон студии «Ленфильм».

Инесса Юрченко считает все поставленные перед ней задачи выполненными и "полностью поддерживает" решение единственного акционера АО «Ленфильм», Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество), о прекращении полномочий вр.и.о. генерального директора «Ленфильма».

Инесса Юрченко − член Ассоциации продюсеров кино и телевидения, совладелец и генеральный продюсер петербургской кинокомпании «Триикс Медиа». Была назначена на пост главы «Ленфильма» в начале февраля текущего года.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

09.09.2020 Автор: Никита Никитин

Источник: «Российская газета»