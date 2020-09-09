Инесса Юрченко покинула пост руководителя «Ленфильма»

"В первую очередь хотела бы поблагодарить коллектив «Ленфильма» за их высокий профессионализм, глубокую преданность киностудии и потрясающую трудоспособность. В течение первых месяцев работы были сформированы стратегия оздоровления киностудии до 2025 года, подкрепляющие ее финансовая модель, бизнес-план и дорожные карты", - рассказала Инесса Юрченко. По ее словам, ее основной задачей изначально была подготовка этих основополагающих документов, необходимых для дальнейшего развития Киностудии. Кроме этого на территории «Ленфильма» с начала года были организованы выступления известных артистов, концерты, спектакли, интерактивные игры, мастер-классы, лекции и кинопоказы. Незаметно для постороннего взгляда была проведена генеральная уборка основных общественных зон студии «Ленфильм».
Инесса Юрченко считает все поставленные перед ней задачи выполненными и "полностью поддерживает" решение единственного акционера АО «Ленфильм», Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество), о прекращении полномочий вр.и.о. генерального директора «Ленфильма».
Инесса Юрченко − член Ассоциации продюсеров кино и телевидения, совладелец и генеральный продюсер петербургской кинокомпании «Триикс Медиа». Была назначена на пост главы «Ленфильма» в начале февраля текущего года.
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09.09.2020 Автор: Никита Никитин
Источник: «Российская газета»