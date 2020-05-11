Кинотеатрам Ленобласти разрешили начать работу с 12 мая

Кинотеатрам на территории Ленинградской области разрешат возобновить работу с 12 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации региона. Речь идет не обо всех площадках, а лишь о тех, которые расположены в Волховском, Лодейнопольском, Лужском, Подпорожском и Сланцевском районах. Эти территории меньше остальных пострадали от эпидемии коронавируса. В документе постановления Правительства Ленинградской области, скан которого размещен на страницах портала 47news, также указано, что кинотеатры смогут открыться и в районе Сосновый Бор.
Кинотеатрам разрешат работать при условии продажи не более 50% мест в кинозале. Кроме того, указывается, что обязательно использование средств индивидуальной защиты − масок, но не указывается касается ли это зрителей или лишь персонала. Скорее всего, и тех, и других.
Всего в Ленинградской области, по данным на вечер 11 мая, заразились коронавирусной инфекцией 1 566 человек, выздоровели 450, умерли шестеро.
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11.05.2020 Автор: Артур Чачелов
Источник: ТАСС
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