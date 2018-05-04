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Медиахолдинг из Нидерландов приобрел российский мультсериал «Лео и Тиг»

Проект был создан анимационной студией «Паровоз» по заказу «Цифрового телевидения»

Российский мультсериал «Лео и Тиг», произведенный анимационной студией «Паровоз» по заказу «Цифрового телевидения» (совместное предприятие ВГТРК и «Ростелеком»), станет доступным для 17 миллионов зрителей на всей территории Нидерландов в сети Nederlandse Publieke Omroep (NPO). Соглашение о приобретении прав на трансляцию мультсериала заключено между компанией «Сигнал Медиа», осуществляющей дистрибуцию контента, адаптированного «Цифровым телевидением», и крупнейшим государственным вещателем в Нидерландах – медиахолдингом NPO.

Nederlandse Publieke Omroep – государственная телерадиовещательная компания Нидерландов. Крупнейшая медиакорпорация страны управляет тремя эфирными каналами общей направленности и шестью тематическими проектами: молодежным телеканалом NPO 101, документально-познавательным NPO Cultura, информационно-политическими NPO Politiek и NPO Nieuws, и NPO Zapp Xtra – детским телеканалом, программное наполнение которого и дополнит мультсериал «Цифрового телевидения». Также в число активов голландского медиахолдинга входят 15 радиостанций и несколько интернет-порталов.

Мультсериал «Лео и Тиг» – это история о двух неразлучных друзьях. Леопардик Лео и тигренок Тиг ни дня не могут прожить без приключений: они встречаются с необычными явлениями природы, разгадывают загадки, устраивают состязания и помогают всем, кому необходима их помощь.
Неутомимые исследователи открывают для себя и зрителей удивительный мир Приморского края, его богатейшую природу, которая в глазах ребенка приобретает магические способности. Попадая в увлекательные истории, Лео и Тиг учатся взаимовыручке, бережному отношению к природе, доброте и дружбе.

Прототипами главных персонажей стали уникальные редкие виды – амурский тигр и дальневосточный леопард, занесенные в Красную книгу. На сегодняшний день в России обитает около 520 амурских тигров, а популяция дальневосточного леопарда не превышает 80 особей.

Телевизионная аудитория мультсериала в России исчисляется десятками миллионов человек. Премьера первой серии состоялась в октябре 2016 года на телеканалах «МУЛЬТ» и «Тлум HD». На сервисе Youtube мультфильм стал одним из главных хитов года.

В конце марта прошлого года «Лео и Тиг» в рамках 22-го Открытого российского фестиваля анимационного кино в Суздале получил специальный приз от компании Reed Midem в номинации «Анимационный сериал с наибольшим международным потенциалом», а международная аналитическая компания Eurodata TV Worldwide отметила высокую технологичность производства этого российского мультсериала.

По мотивам мультсериала «Лео и Тиг» создано развивающее мобильное приложение, где дети вместе с друзьями могут играть за любого из персонажей мультсериала. Каждый из героев обладает своими индивидуальными способностями, которые помогают преодолеть трудности. Увлекательные приключения героев, которых еще не было в мультсериале, доступны в App Store и Google Play.

Сделка с голландским медиахолдингом пополнила портфолио успешно реализованных проектов «Цифрового телевидения» и «Сигнал Медиа» на международном рынке. Так, в апреле было объявлено о сделке с крупнейшими онлайн-кинотеатрами Китая, а в конце 2017 года – о покупке европейским подразделением группы HBO прав на вещание мультсериала «Ми-ми-мишки».

04.05.2018 Автор: Артур Чачелов

Источник: ЦТ

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