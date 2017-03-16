Перед российскими аниматорами нарисовались налоговые льготы

Министерство экономики РФ разработало законопроект о льготах для отечественных производителей анимации, сообщает «Коммерсант». Больше того, инициатива уже направлена вице-премьеру Ольге Голодец. Авторы законопроекта предлагают приравнять производителей российской анимации к инновационным IT-компаниям и обеспечить для них схожий уровень льгот по налогооблажению. Так, взнос на обязательное пенсионное страхование для аниматоров составит 8% вместо стандартных 22%, на соцстрахование – 2% вместо 2,9%, а на обязательное медицинское страхование – 4% вместо 5,1%. Министерство экономики подсчитало, что при таком подходе объем выпадающих доходов внебюджетных фондов составит не более 300 млн руб. в год.

Сейчас предложение Минэкономики находится на стадии проработки. Предполагается, что льготы будут действовать в период с 2018-го по 2023 год. На них смогут рассчитывать компании, получающие не менее 70% доходов от продажи и финансировании производства анимационного контента. Льготы могли бы привести к снижению затрат на производство мультфильмов, что формально привело бы к повышению конкурентноспособности компаний на международных рынках.

16.03.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: Коммерсантъ, Интерфакс