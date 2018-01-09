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«Нелюбовь» попала в номинацию BAFTA

Но лидером по числу номинаций стала «Форма воды» Гильермо дель Торо

Российская драма НЕЛЮБОВЬ претендует на получение премии Британской киноакадемии BAFTA. Лента Андрея Звягинцева попала в номинацию «Лучший фильм на иностранном языке». Вместе с ней на победу здесь претендуют: франко-бельгийская драма ОНА режиссера Пола Верховена, американо-камбоджийская драма СНАЧАЛА ОНИ УБИЛИ МОЕГО ОТЦА режиссера Анджелины Джоли, иранский детектив КОММИВОЯЖЕР режиссера Асгара Фархади и южнокорейская эротическая драма СЛУЖАНКА режиссера Пака Чхан-ука. 

Лидером по числу номинаций на получение BAFTA стал фантастический триллер Гильермо дель Торо ФОРМА ВОДЫ. Он представлен в 12 номинациях. Сразу на 9 наград претендуют ленты ТРИ БИЛБОРДА НА ГРАНИЦЕ ЭББИНГА, МИССУРИ и ТЕМНЫЕ ВРЕМЕНА. По 8 номинаций у фильмов БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 2049 и ДЮНКЕРК.

Церемония вручения наград BAFTA пройдет 18 февраля, в Королевском Альберт-Холле, в Лондоне.  

09.01.2018 Автор: Артур Чачелов

Источник: BAFTA

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