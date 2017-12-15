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«Нелюбовь» попала в шорт-лист «Оскара»

У фильма высокие шансы на попадание в финальную пятерку

Фильм Андрея Звягинцева НЕЛЮБОВЬ оказался в числе девяти картин, прошедших первый этап отбора в номинацию «Лучший фильм на иностранном языке» престижнейшей американской кинопремии «Оскар». Лента оказалась в компании картин ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЖЕНЩИНА (Чили), НА ПРЕДЕЛЕ (Германия), КВАДРАТ (Швеция), О ТЕЛЕ И ДУШЕ (Венгрия), ФОКСТРОТ (Израиль), ИНСУЛЬТ (Ливан), ФЕЛИСИТЕ (Сенегал) и РАНА (ЮАР).

Девятка составлена из 92 претендентов. Попадание в шорт-лист двух африканских картин – главная неожиданность для прессы и критиков. С первыми тремя картинами из списка НЕЛЮБОВЬ также соседствует в аналогичной номинации «Золотого глобуса»

Следующий этап отбора начнется 12 января. Тогда члены Американской академии киноискусств в течение двух дней должны будут посмотреть попавшие в шорт-лист картины и определить пять лучших. Номинации будут объявлены 23 января, а сама церемония пройдет 4 марта 2018 года.

15.12.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: Oscar.com

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