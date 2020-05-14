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Ольга Любимова вылечилась от коронавируса

Министр вернулась на работу

Министр культуры Ольга Любимова вылечилась от коронавируса и вышла на работу. Об этом сообщает ТАСС. Возвращение на работу подтвердила сама Любимова. Глава Минкультуры лечилась дома почти три недели.

«Рабочий день в условиях карантина, конечно, был сложнее, но мы взаимодействовали в удаленном режиме и со всеми подразделениями министерства, и с профессиональным сообществом», − цитирует министра ТАСС. 

Информация о том, что Ольга Любимова заразилась коронавирусом, появилась 6 мая. Болезнь протекала в легкой форме. Министр работала удаленно, а совещания проводила в режиме видеоконференции. Кроме того, она в онлайн-режиме участвовала во встречах и переговорах.

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14.05.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТАСС

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