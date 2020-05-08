Сотрудники «Люмен фильма» за месяц заработали на пошиве масок более миллиона рублей

Владелец и руководитель сети региональных кинотеатров «Люмен фильм» Павел Поникаровский, который организовал производство многоразовых масок силами персонала своих площадок, рассказал БК, что в первый месяц этот бизнес принес более миллиона рублей, превысив операционные затраты. Проект, названный «Синемаски», − стал одним из первых примеров неожиданной адаптации отрасли к новым реалиям после закрытия кинотеатров.

«Мы сначала запустили проект только в Калининграде, за первый месяц заработали более миллиона рублей, превысив свои операционные затраты, − рассказал Павел Поникаровский. − Это был социальный проект, поэтому часть денег ушла на благотворительность. Потом подключились кинотеатры в других городах».

Идея основателя «Люмен фильма» действительно понравилась многим российским кинотеатральным площадкам, стремящимся пережить кризис и сохранить персонал. Выяснилось, что подключиться к ней может любой кинотеатр. С проектом «Синемаски» уже работают Белгород, Тюмень, Новокузнецк и еще два десятка заявок ждут своего часа. Поникаровский рассказал также, что обратился к правительству, чтобы получить госзаказ на маски, так как в стране их остро не хватает.

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08.05.2020 Автор: БК