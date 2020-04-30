«Лунтик и его друзья» выходит на рынки США, Канады и Латинской Америки

Студия анимационного кино «Мельница» совместно c международным лицензионным агентством Ink Group объявили о заключении контракта с голливудской компанией Kenn Viselman Presents, которая с 1 мая 2020 года возьмет на себя управление телевизионными, digital и лицензионными правами анимационного сериала «Лунтик и его друзья» на территории США, Канады и стран Латинской Америки. Специально для этого будут локализованы 108 эпизодов сериала. Также в контракт включены серии нового сезона в 3D, которые будут переданы партнерам в 2021 году.

Ранее сериал был продан на территории стран Восточной Европы и Ближнего Востока, а в январе 2020 состоялась премьера сериала «Лунтик и его друзья» на крупнейшем государственном детском канале Китая − CCTV Kids.

Согласно данным обзора медиапредпочтений детской аудитории (Mediascope, TV Index), проект «Лунтик и его друзья» неизменно занимает топовые строчки в рейтингах самых популярных российских анимационных сериалов, а также является одной из самых успешных анимационных лицензий в России. Лицензиатами проекта были и являются компании Procter&Gamble, Ferrero, Unilever, Симбат, Сладкая сказка. За эти годы были выпущены миллионными тиражами книги, журналы, мягкая игрушка.

«Наш мультсериал «Лунтик и его друзья» уже идет на телеэкранах и цифровых платформах во многих странах: в Европе, Китае, на Ближнем Востоке. Выход на американский рынок, пожалуй, один из самых сложных и значительных шагов для международного развития нашего бренда, − говорит Сергей Сельянов, продюсер и сооснователь студии «Мельница». − Мы надеемся, что совместно с нашими новыми голливудскими партнерами сможем добиться значительных успехов в области дистрибьюции медиаправ и лицензирования в США, Канаде и Латинской Америке».

«Мне посчастливилось работать со многими замечательными и оригинальными детскими проектами, но я никогда еще не был так очарован прежде, − рассказывает Keнн Визельмен, продюсер и основатель Kenn Viselman Presents. − «Лунтик и его друзья» − это настоящий феномен. Лунтик − очень позитивный персонаж, который шлет этому миру лучи добра. Это именно то, в чем сейчас нуждаются наши дети. Я уверен, что приключения Лунтика очень полюбятся американским зрителям».

«Я очень горжусь, что наше участие поможет одному из самых замечательных анимационных сериалов выйти на американский рынок, − комментирует Клаус Томминг, СEO, Ink Group. − Сотрудничество с таким инноватором как Кенн позволяет нам высокого оценивать перспективы Лунтика на международном рынке в ближайшие годы».

Студия анимационного кино «Мельница» − крупнейшая российская независимая анимационная студия, которая была создана в Санкт-Петербурге в 1999 году. Основатели: директор кинокомпании СТВ Сергей Сельянов и Александр Боярский. Художественный руководитель студии – двухкратный номинант на премию «Оскар» Константин Бронзит. Сериальная программа студии связана с такими популярными проектами как «Лунтик и его друзья» и «Барбоскины», которые транслируются в эфире федеральных детских и развлекательных каналов. В 2018 году по заказу медиа-холдинга СТС Медиа и кинокомпании СТВ, был выпущен сериал «Царевны». Помимо этого, среди проектов студии полнометражные мультфильмы таких франшиз, как ТРИ БОГАТЫРЯ, УРФИН ДЖЮС и ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК.

Голливудская независимая компания Kenn Viselman’s itsy bitsy Entertainment занимается развитием международных брендов в странах Северной и Южной Америки. В сегменте детского телевизионного контента компания известна сотрудничеством с анимационными проектами «Телепузики» и «Паровозик Томас». Кенн Визельмен создал процветающий бизнес, продвигая анимационные сериалы на телеэкраны и цифровые платформы, а также успешно развивая лицензирование детских товаров.

Ink Group Ink Group − одно из самых известных агентств в Европе в области управления медийными правами и международного лицензирования. С 2017 года Ink Group является мастер агентом бренда «Лунтик и его друзья» по международному развитию.

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30.04.2020 Автор: Артур Чачелов