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Ольга Любимова высказалась за проведение конкурса проектов социально-значимого кино

Речь идет о будущих фильмах по госзаказу

Министр культуры Ольга Любимова высказалась за проведения отдельного конкурса для кинопроектов на социально-значимые темы. Его глава ведомства упомянула в разговоре с Владимиром Путиным, встреча с которым прошла сегодня, 7 декабря. 

«...Нам нужен отдельный конкурс социально-значимых картин. По сути, это государственный заказ, − сказала Любимова. − У нас есть определенное количество тем, которые нам нужны, это все прекрасно понимают».

Министр отметила, что, даже говоря о задачах, которые стоят перед Министерством в кинематографе, важное значение имеет именно конкурсная основа. По всей видимости, речь идет о внедрении механизма, схожего с имеющимся при отборах других проектов, претендующих на господдержку.

«Это очень важная история, связанная и с игровым кино, и с неигровым кино, и не только с круглыми датами. Очень хочется, конечно, чтобы эта тема была подержана», − заявила министр.

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07.12.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Kremlin.ru

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