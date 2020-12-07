Ольга Любимова высказалась за проведение конкурса проектов социально-значимого кино

Министр культуры Ольга Любимова высказалась за проведения отдельного конкурса для кинопроектов на социально-значимые темы. Его глава ведомства упомянула в разговоре с Владимиром Путиным, встреча с которым прошла сегодня, 7 декабря.
«...Нам нужен отдельный конкурс социально-значимых картин. По сути, это государственный заказ, − сказала Любимова. − У нас есть определенное количество тем, которые нам нужны, это все прекрасно понимают».
Министр отметила, что, даже говоря о задачах, которые стоят перед Министерством в кинематографе, важное значение имеет именно конкурсная основа. По всей видимости, речь идет о внедрении механизма, схожего с имеющимся при отборах других проектов, претендующих на господдержку.
«Это очень важная история, связанная и с игровым кино, и с неигровым кино, и не только с круглыми датами. Очень хочется, конечно, чтобы эта тема была подержана», − заявила министр.
Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram
Подписывайтесь на наши каналы в Яндекс.Дзене и Instagram
07.12.2020 Автор: Артур Чачелов
Источник: Kremlin.ru
«Роскино» становится единым оператором продвижения российских фильмов за рубежом
Фонд кино поможет с прокатом фильмов начинающих режиссеров
Ольга Любимова обсудила с молодежью перспективы развития киноиндустрии
Ольга Любимова заявила, что Минкультуры реализует меры поддержки кинобизнеса
Ольга Любимова назвала 15 июля датой открытия кинотеатров
«КАРО» будет сдавать кинозалы в аренду зрителямПодробнее
Sony станет дистрибьютором фильмов «СТВ» вместо «Нашего кино»Подробнее
И «Матрицу 4» тоже: Warner Bros. объявила о решении выпустить свои релизы 2021 года на HBO MaxПодробнее
«Гренландия» и «Борат 2» стали самыми распираченными фильмами ноября в РоссииПодробнее