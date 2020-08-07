Ольга Любимова обсудила с молодежью перспективы развития киноиндустрии

Министр культуры Ольга Любимова приняла участие в сессии «Киностудия 2030: взгляд из будущего на индустрию кино» на форуме молодых деятелей культуры и искусств «Таврида». Он проходит в Крыму, в городе Судак. Встреча в подобном формате состоялась там впервые: участники обсуждают изменения в определенной сфере в ближайшие 10 лет, каждый спикер отвечает на персональный вопрос по теме дискуссии.

Гостями сессии стали начальник Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Сергей Новиков, советник Президента Российской Федерации по вопросам культуры Владимир Толстой, председатель правления ФГУП «ТПО «Киностудия «Союзмультфильм» Юлиана Слащева, генеральный директор ФГУП «Киноконцерн «Мосфильм» Карен Шахназаров, ректор Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова Владимир Малышев, режиссер и продюсер Ренат Давлетьяров, а также ведущие эксперты киноиндустрии, представители профессионального сообщества, профильных образовательных учреждений, лучшие участники Антишколы кино и анимации форума «Таврида».

Отвечая на вопрос о будущем бумажных билетов в кинотеатрах, Ольга Любимова подчеркнула, что к 2030 году их привычный дизайн изменится. Уже сейчас в отдельных местах используются, например, QR-коды. По ее словам, будет развиваться и вся киноиндустрия, однако человеческий потенциал не сможет заменить ни одна техника.

«Я верю, что технологии киносъемки изменятся, но то, что действительно делает процесс уникальным – это люди, творчество, – все это останется. Останутся постоянные споры режиссеров, операторов и актеров о многочисленных дублях», – отметила глава ведомства.

Участники обсудили перспективные направления развития кино в Крыму и проработали предложения по созданию кинопроизводственного и образовательного комплекса (киностудии) на площадке арт-кластера «Таврида».

«Это невероятное пространство, где создана благоприятная атмосфера для творческих молодых людей, особенно тех, кто хочет связать свою жизнь с искусством или с кино. Важно отметить и замечательный формат проектной сессии, в ходе которого можно подумать, порассуждать о том, как будет выглядеть кино в будущем», – поделилась своими впечатлениями по окончании встречи Ольга Любимова, добавив, что для молодежи открываются прекрасные возможности раскрыть свой потенциал и пообщаться с профессионалами из различных отраслей культуры. Только в этом году на форум приедет около 500 экспертов – лидеров арт-индустрии.

Арт-кластер «Таврида» – платформа, которая помогает молодым людям реализовать свой профессиональный потенциал в креативных индустриях и отраслях культуры и искусства. Арт-кластер «Таврида» входит в федеральный проект «Социальная активность» национального проекта «Образование» и включает в себя форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида», фестиваль «Таврида – АРТ» и образовательный центр «Арт-резиденция «Таврида», который начнет работу в 2022 году. Организатор проекта – АНО «Центр развития культурных инициатив» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.

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07.08.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Министерство культуры РФ