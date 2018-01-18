Департамент кинематографии Минкультуры возглавила Ольга Любимова

Департамент кинематографии Министерства культуры РФ возглавила Ольга Любимова. Об этом сообщают «Известия» и подтверждают в министерстве. Любимова пришла на смену Вячеславу Тельнову, который с нового года ушел руководить Госфильмофондом.

Ольга Любимова уже работала в департаменте кинематографии в 2015–2016 годах. Кроме того, в ее послужном списке – должность заместителя директора дирекции социальных и публицистических программ Первого канала, работа в академии Никиты Михалкова, функции продюсера на телеканале ТВ-3 и шеф-редакторство на 3 канале.

По словам нового руководителя департамента, в первое время она планирует знакомиться с вверенным ей хозяйством и много работать с документами. «Мне нужно встретиться с огромным количеством своих коллег в департаменте, провести ряд рабочих совещаний, и после этого я смогу более развернуто комментировать дальнейшую деятельность департамента», – рассказала Любимова «Известиям», комментируя свое назначение.

18.01.2018 Автор: Артур Чачелов

Источник: Известия