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Фото: Facebook

Департамент кинематографии Минкультуры возглавила Ольга Любимова

Она пришла на смену Вячеславу Тельнову

Департамент кинематографии Министерства культуры РФ возглавила Ольга Любимова. Об этом сообщают «Известия» и подтверждают в министерстве. Любимова пришла на смену Вячеславу Тельнову, который с нового года ушел руководить Госфильмофондом.

Ольга Любимова уже работала в департаменте кинематографии в 2015–2016 годах. Кроме того, в ее послужном списке – должность заместителя директора дирекции социальных и публицистических программ Первого канала, работа в академии Никиты Михалкова, функции продюсера на телеканале ТВ-3 и шеф-редакторство на 3 канале. 

По словам нового руководителя департамента, в первое время она планирует знакомиться с вверенным ей хозяйством и много работать с документами. «Мне нужно встретиться с огромным количеством своих коллег в департаменте, провести ряд рабочих совещаний, и после этого я смогу более развернуто комментировать дальнейшую деятельность департамента», – рассказала Любимова «Известиям», комментируя свое назначение.

18.01.2018 Автор: Артур Чачелов

Источник: Известия

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