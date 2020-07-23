Ольга Любимова заявила, что Минкультуры реализует меры поддержки кинобизнеса

Ольга Любимова во время рабочей поездки в Калугу сделала несколько важных заявлений, касающихся кино и кинопроката. По словам Любимовой, Министерство культуры РФ намерено «создать все условия» для поддержки отрасли. «Эту задачу ставит нам вице-премьер, безусловно, мы и сами понимаем как профильное ведомство, что обязаны помогать», − цитирует министра ТАСС.

Любимова отметила, что ее ведомство хочет «помочь вернуться российскому кино в кинотеатры, а зрителю встретиться с долгожданными релизами» и добавила, что уже работает над этим вместе с сетями и реагирует на просьбы профессионального сообщества. По словам министра, в качестве одного из решений проблемы недостатка контента обсуждаются показы разных ретроспектив, а также повторного проката хитов, ранее собравших хорошую кассу. Однако основным драйвером должны стать российские киноновинки. Любимова обратила внимание, что на уикенде 1 августа уже заявлен такой фильм − комедия ХЭППИ-ЭНД.

«Мы обсуждаем с продюсерами, каких жанров ждут зрители, которые немножко устали сидеть дома, которые, возможно, не готовы к тяжелым драмам, − отметила министр. − Мы понимаем прекрасно, что молодым ребятам, которым и наша специфика, связанная с коронавирусом, позволяет первыми прийти в залы, конечно, хочется простого общения, свиданий в кино, похода в кино. С драмами будем знакомиться ближе к зиме 2021 года».

Выпускаемые в ближайшее время в прокат росийские картины получат финансовую поддержку от министерства. Они смогут получить до 10 млн рублей в качестве субсидии. О том, что это за картины, сообщат позже. Информация о начале подаче заявок на эти субсидии уже появилась на сайте ведомства. Кроме того, анонсированы расширенные меры поддержки на ближайшие несколько месяцев: они прорабатываются совместно с Фондом кино и будут озвучены после обсуждения с представителями отрасли.

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23.07.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТАСС