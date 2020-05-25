Медиасервис MEGOGO объявил о сотрудничестве с HUAWEI Video

Пользователям сервиса HUAWEI Video на устройствах Huawei и Honor будут доступны три месяца бесплатной подписки на MEGOGO. Об этом сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра. В бесплатный пакет войдут коллекция кино и анимационных фильмов, сериалы, телешоу и спортивные программы. MEGOGO стал первым провайдером контента, интегрированным в сервис HUAWEI Video в России.

«MEGOGO всегда идет на опережение, часто не следуя трендам, а создавая их, − говорит Виктор Чеканов, генеральный директор MEGOGO Россия. − Наше партнерство с компанией Huawei – это еще один пример успешной работы двух компаний единомышленников, которое позволит всем нам привлечь новых пользователей и усилить свои позиции на рынке. Уверен, что представленный продукт будет востребован миллионами российских поклонников высококачественной техники. Мы предоставим пользователям приложения HUAWEI Video нашу огромную библиотеку кино, а это 10 тыс. фильмов со всего мира от голливудских картин до советской классики, от лучших драм до детских фильмов».

HUAWEI Video – один из сервисов Huawei Mobile Services, который был впервые запущен в 2016 году, а в конце 2019 года стал доступен и для российских пользователей. Сервис доступен на смартфонах Huawei и Honor и предоставляет как платный, так и бесплатный контент, а также подписку, стоимость которой для российских пользователей составляет 249 рублей в месяц.

«Сотрудничество с MEGOGO позволит нам сделать еще один шаг в развитии локальной экосистемы для обеспечения комфортной, технологичной и полностью подключенной жизни в цифровой реальности, а пользователи наших устройств получат доступ к качественным сервисам и контенту для досуга», − говорит директор HUAWEI Consumer Business Group в России Тони Ран.

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25.05.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: MEGOGO