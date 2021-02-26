Онлайн-кинотеатр Megogo рассказал о главных премьерах марта

Видеосервис Megogo рассказал о том, какие знаковые новинки кино и сериалов станут доступны его пользователям в марте 2021 года. Среди них − новая работа от Вуди Аллена, яркие драмы и захватывающие триллеры, а также первый сериал собственного производства − «Крюк» с Юрием Колокольниковым в главной роли.

С 1 марта: авантюрная драма АФЕРА ОЛИВЕРА ТВИСТА.

Кинолента поставлена по одноименному роману Чарльза Диккенса, выпущенному еще в 1838 году. Именно из-за возраста оригинальной книги авторы экранизации решили немного освежить сюжет истории, а все события перенести в современный Лондон. Юный Оливер Твист − талантливый художник, которому приходится выживать на лондонских улицах. Чтобы как-то продержаться на плаву, парень связывается с криминалом. Некая банда, возглавляемая Фейгином и его помощницей Сайкс, хочет выкрасть бесценное произведение искусства. Грабители предлагают Оливеру присоединиться к делу, а у самого героя не остается иного выбора.

С 4 марта: хоррор ЗАКЛИНАНИЕ.

Захватывающая история от режиссера Марка Тондерая, известного по сериалам Доктор Кто и Касл-Рок. Это один из немногих фильмов, в котором исследуется культура худу. В центре сюжета картины оказывается успешный адвокат по имени Маркус. Наняв частный самолет, герой отправляется на похороны отца. Пролетая над горами Аппалачи, Маркус терпит крушение. Тяжело раненного мужчину подбирает госпожа Элоиза, которая утверждает, что может излечить Маркуса при помощи магии Худу. Герой отчаянно пытается предотвратить зловещий ритуал перед восходом кровавой луны...

С 4 марта: ДАТЬ ДУБА В ОКРУГЕ ЮБА.

Драматическая комедия с великолепным актерским составом. Домохозяйка Сью делится с сестрой, работающей на телевидении, историей об исчезновении супруга. Шумиха, поднявшаяся вокруг этого дела, привлекает внимание копов, которые задаются вопросом, почему им ничего не сообщили о предполагаемом похищении. Но внимание полицейских — это мелочь, ведь настоящие проблемы у Сью начинаются благодаря визиту местных мафиози. У бандитов имеется в этом деле некий интерес, оказавшийся для женщины неприятным сюрпризом.

С 5 марта: сериал «Крюк». Эксклюзив.

В недалеком прошлом известный хоккеист Никита Крюков (Юрий Колокольников) строил свою профессиональную карьеру, но в дальнейшем стал спортивным агентом. Веря в честность и справедливость, мужчина пытается стать успешным в этом бизнесе, и бросает вызов системе, помогая своим клиентам абсолютно во всем. Неизвестно, останется ли герой верен собственным принципам в сложившейся ситуации…

С 6 марта: комедия СТЕНДАП ПОД ПРИКРЫТИЕМ.

Дерзкая и циничная оперативница Светлана (Валентина Мазунина) из подмосковного городка Протвино никогда не шутит. В детстве ее часто дразнили за внешность и убойную серьезность. Однажды ей поручают ответственное задание − отправиться в тур со стендаперами под видом администратора, чтобы раскрыть схему по продаже наркотиков. Ее напарником оказывается красавчик и любимец публики, стендап-комик Илья (Кирилл Нагиев). Операция носит кодовое название «СтендОпер». Времени мало, а преступником может быть кто угодно. Фильм доступен по подписке.



С 8 марта: драма ЛЕДИ НА ДРАЙВЕ.

Лента расскажет о девушке-подростке, которая идет против принятых в обществе правил и норм. Девушке нужно побыть одной и покинуть дом на некоторое время, чтобы поразмышлять о своем предназначении в жизни. Лучшим способом совершить задуманное она считает одиночную летнюю поездку. Как и ожидалось, мятежная школьница смогла открыть для себя новый дивный мир и взглянуть другими глазами на привычные вещи.

С 8 марта: комедия СЕЛФИ.

Фильм-антология, который состоит из отдельных коротких историй о том, как цифровые технологии вторгаются в жизнь, а иногда и разрушают ее. В современном мире практически невозможно обходиться без цифровых технологий и различной электроники. Люди даже не заметили, как оказались рабами технологий, стали меньше общаться вживую и проводить время в занятиях активными видами отдыха. Порой, самой значительной катастрофой в жизни множества людей становится тот момент, когда их взламывают, и вся сетевая жизнь летит ко всем чертям.

С 15 марта: драма ЗВУК МЕТАЛЛА.

Фильм стал дебютной режиссерской работой Дариуса Мардера. Рубен − барабанщик в металл-группе. Вся группа живет в фургоне, на котором они колесят по Штатам, давая концерты на провинциальных площадках. Рубен начал замечать, что теряет слух, и дабы выяснить, что с ним происходит, идет в аптеку. Фармацевт направляет парня в больницу, где его осматривает врач. Вердикт был неутешителен − Рубен слышит всего на 20-30% и его слух будет и дальше ухудшаться. Импланты могут улучшить ситуацию, но они стоят очень дорого и не покрываются страховкой.

С 15 марта: боевик НАСЛЕДИЕ ЛЖИ.

Раньше Мартин Бакстер работал в шпионской конторе Ми 6, но после одного случая вынужден был уйти. Судьба дарит ему возможность вернуться в профессию: нужно помочь очаровательной украинской журналистке по имени Саша Степаненко. Она оказалась в зоне интересов спецслужб после того, как ей удалось раздобыть важную информацию, которая может стоить жизни.

С 16 марта: триллер ЛИНИЯ ГОРИЗОНТА.

Общие друзья пригласили Сару и Джексона на великолепную свадьбу. Опоздав на паром, герои решают нанять профессионального пилота с самолетом, чтобы добраться до места празднества вовремя. Однако уже на приличной высоте пилот умирает от внезапного сердечного приступа, и пара остаётся один на один с трудноуправляемым воздушным судном. А тем временем тучи сгущаются все сильнее − намечается шторм.

С 18 марта: триллер ДЕНЕЖНАЯ ИГЛА.

Наркоманы Юта и Опал живут в провинции, расположенной в Огайо. Вскоре неожиданная встреча с таинственным Вудом меняет их жизнь. Он забирает их лечиться в Лос-Анджелесе, представив все магнату медицинского центра − Вину. Дельцы вовлекают главного героя в свои незаконные дела, где спасение жизни стоит на втором месте, а реабилитация − лишь прикрытие для махинаций.

С 22 марта: драма ВСЮ МОЮ ЖИЗНЬ.

Влюбленные герои решают законно оформить свои отношения в скором будущем. Правда, предстоящее торжество любви омрачается трагической новостью: у мужчины обнаруживают рак печени. Однако будущие молодожены не собираются отступать назад, они собираются отпраздновать свадьбу, несмотря на смертельное заболевание.

С 25 марта: комедия ФЕСТИВАЛЬ РИФКИНА.

Свой сорок девятый художественный фильм Вуди Аллен решил снять в солнечной Испании. По сюжету, большой поклонник качественного кино американец Морт Риффкин сопровождает жену-публициста Сью в поездке на фестиваль в Сан-Себастьяне. Он опасается, что профессиональное восхищение супруги творчеством французского режиссера Филиппа может перерасти в личный интерес. Приехав в Испанию, супружеская пара не справляется с очарованием мира кинематографа: Сью крутит роман с ловеласом-французом, а Морт падает к ногам красотки-испанки.

С 26 марта: драма КАДЖИЛЛИОНЕР.

Родители много лет обучали свою единственную дочь преступному промыслу. В конце-концов она становится полноправным членом их семейной банды. Но для нового ограбления им нужен еще один человек и они приглашают девушку Мелани, которая невольно вносит в их налаженную жизнь полный хаос...

С 29 марта: хоррор СПАСИТЕЛЬНИЦА.

Религиозная девушка Мод работает сиделкой. Ее новой подопечной становится смертельно больная бывшая танцовщица Аманда, в одиночестве проживающая в большом особняке. Мод выполняет свои обычные обязанности, но после того как Аманда называет ее своей спасительницей, девушка решает, что только она может избавить душу женщины от вечных мук.

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26.02.2021 Автор: Артур Чачелов