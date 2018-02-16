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Минэкономразвития не поддержит идею 3% сбора с кинобилета

Однако официально эта инициатива для рассмотрения не вносилась

Нашумевшая инициатива Министерства культуры РФ – так называемый неналоговый сбор в 3% с каждого кинобилета, который должен был быть направлен в поддержку Фонда кино, – не нашла одобрения в правительстве. Против выступило Минэкономразвития РФ, объяснив свою позицию слишком высокими рисками для экономики кинопроката. Информацию об этом сообщил журналистам замглавы ведомства Олег Фомичев в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи. 

«Это пока прозвучало только устно. Соответствующее предложение официально Министерством [культуры] не представлено. Минэкономразвития на данном этапе соответствующий сбор не поддерживает», – сказал Фомичев, чьи слова цитирует ТАСС. Ранее вице-премьер Ольга Голодец сообщала, что правительство пока не обсуждает предложение Минкультуры о введении дополнительного сбора с кинобилета. 

Напомним, что на неделе стало известно, что другая иниациатива Минкультуры – ограничение долей фильмов в расписании кинотеатров 35 процентами – не нашла поддержки в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), обосновавшей свою позицию примерно теми же аргументами, что и Минэкономразвития. 

Сам Мединский к новостям об отказе поддержать инициативы Минкультуры отнесся философски. «Я никогда не откажусь от идеи защиты российского кино, – заявил он журналистам. Его слова приводит RNS. – Меня глубоко не интересует судьба голливудского кино, меня интересует судьба российского кино. Поэтому ни от каких мер – разумных мер – которые нацелены на поддержку российского кино, мы отказываться не будем. Капля камень долбит не силой, а частотой падения».

 

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16.02.2018 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТАСС

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