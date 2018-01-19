«Мосфильм-Мастер» отчитался о 13% росте числа дублированных им картин

Московская студия «Мосфильм-Мастер» отчиталась о творческих итогах своей работы в 2017 году. Компания является одним из ведущих игроков рынка услуг, связанных с выпуском и прокатом видео- и кинопродукции. Она осуществляет дублирование фильмов, озвучивание, аудио- и видеомонтаж, изготовление титров и субтитров, компьютерную графику, тиражирование кинокопий и копий в формате DCP, логистику, полный цикл работ Post-Production.

За 2017 год на студии «Мосфильм-Мастер» было дублировано 87 зарубежных кинокартин. Это на 13% больше, чем было в 2016 году. Кроме того, в кинотеатры России и стран СНГ по цифровым каналам было оттиражировано и доставлено более 45 тысяч DCP-копий.

«Наша студия не собирается останавливаться на достигнутом результате, – комментирует результаты года ее генеральный продюсер Евгений Бейлин. – Мы будем рады поработать с разными, необычными и нестандартными проектами. Нам нравятся разнообразные задачи, где есть вызов и всегда есть место креативному подходу. Мы всегда открыты к сотрудничеству с новыми партнерами и будем рады слышать новые голоса в наших ателье».

Напомним, что «Мосфильм-Мастер» работает с кинопрокатными компаниями «Каро Премьер», «Экспонента», «Парадиз», «Люксор Дистрибьюшен», MVK, «Пионер», Planeta Inform Film Distribution и с другими. С начала года студия уже озвучила несколько проектов своих партнеров, в частности, фильм ужасов ОБИТАТЕЛИ и драму ЭЙФОРИЯ.

19.01.2018 Автор: Артур Чачелов

Источник: Мосфильм-Мастер