MGM уволил топ-менеджеров, ответственных за производство

MGM покидает пара нерядовых сотрудников − топ-менеджмент, работавший на студии со времени ее спасения от банкротства в 2011 году. Речь идет о со-президентах по производству Кэссиди Лэнг и Адаме Розенберге. Запущенные проекты они доведут до конца, но уже в статусе продюсеров. Среди них − новый КЭНДИМЕН, переделанный Джорданом Пилом, биографический фильм про Арету Франклин RESPECT, лента BAD TRIP и, конечно, новый фильм о Джеймсе Бонде НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ. Розенберг также занимался проектом SAMARITAIN с Сильвестром Сталлоне, однако его производство остановили из-за кризиса.
За производство контента Лэнг и Розенберг стали отвечать в 2018 году. До этого на студии они занимались лишь разработкой новых проектов.
Сейчас MGM переживает период активных кадровых изменений. В прошлом месяце из-за эпидемии коронавируса компания уволила около 50 сотрудников, однако нынешнее сокращение топ-менеджеров с вирусом COVID-19 никак не связано. Студия находится в процессе смены направления развития, которое меняется с приходом на должность главы компании Майкла Де Луки. Недавно президентом по кинопроизводству MGM стала Пэм Абди, которая, по всей видимости, теперь будет собирать свою собственную команду.
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03.05.2020 Автор: Артур Чачелов
Источник: THR
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