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Студию MGM могут выставить на продажу

Положение ее дел подкосила пандемия

MGM Holdings Inc. изучает возможность продажи принадлежащей ему одноименной киностудии. Об этом сообщает Variety, ссылаясь на источники The Wall Street Journal. Компания уже наняла Morgan Stanley и LionTree LLC для консультирования по процессу. Предварительно, стоимость компании оценивается в $5,5 млрд, включая долг. 

Нынешним главным акционером MGM является хедж-фонд Anchorage Capital, который возглавляет бывший исполнительный директор Goldman Sachs Кевин Ульрих. Ульрих также возглавляет совет директоров MGM. Процесс подготовки компании к продаже начат из-за паралича системы кинопроката: в пандемию компания не может работать в полную силу, а также выпустить в прокат свой главный и самый дорогой проект − новый фильм франшизы о Джеймсе Бонде НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ.

Легендарная киностудия может быть интересна компаниям, развивающим потоковые сервисы, в частности Apple или Amazon. У компании богатейшая библиотека прав − ее главное достояние на сегодняшний момент. Фильмотека состоит из более чем 4 тыс. картин и 17 тыс. часов телевизионных программ. Она включает такие франшизы, как РОККИ, ХОББИТ, РОЗОВАЯ ПАНТЕРА, РОБОКОП, МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ, «Рассказ служанки», «Викинги» и многие другие. Студия также на паритетных правах владеет правами на франшизу о Джеймсе Бонде. 

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22.12.2020 Автор: Артур Чачелов

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