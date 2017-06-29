Зрители и критики раздали первые призы ММКФ-2017

Вечером, в четверг, 29 июня состоится торжественная церемония закрытия 39-го Московского международного кинофестиваля, тогда же будут названы победители основного конкурса. Однако по традиции, за несколько часов до торжественной церемонии, первые награды киносмотра раздают зрители и кинокритики. Первые выбирают победителя спецприза под названием «Ключ к сердцам зрителей», вторые вручают престижный приз Международной федерации кинокритиков FIPRESCI

За последние девять лет зрители ММКФ лишь дважды признавали лучшими картины российского производства. В этом году как раз такой случай: победителем зрительского голосования стала лента КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ. Приз в виде огромного выкованного ключа получил режиссер картины Владимир Котт. «Получив золотой ключ, я почувствовал себя Буратино, – признался режиссер. – Для меня признание зрителей – то, что питает мое творческое эго. Я чувствую себя гипнотизером. Приятно получить зрительский приз на фестивале, в программе которого доминирует артхаусное и авторское кино. Спасибо большое».

Лента КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ рассказывает о деревенской учительнице Елены Михайловне, которая давно не видела уехавшего в столицу сына. Приехать в родной дом его заставляет лишь известие о том, что мать находится при смерти. Но дела оказываются важнее родного человека и мужчина снова оставляет Елену Михайловну. Женщина готовится встретить смерть в компании внезапно ожившего карпа.

Приз Международной федерации кинокритиков FIPRESCI на ММКФ достался японскому фильму АПРЕЛЬСКИЙ СОН ДЛИНОЙ В ТРИ ГОДА. режиссера Рютаро Накагавы. Картина рассказывает об учительнице Хацуми, хранящей страшную тайну. Награда вручена с формулировкой «За блестящее использование поэтического языка и драматургии». Лента также получила приз от жюри Российской кинокритики. Кроме того, российские критики присудили призы аргентинскому фильму СИМФОНИЯ ДЛЯ АННЫ Эрнесто Ардито и Вирны Молина и российской картине МЕШОК БЕЗ ДНА Рустама Хамдамова.

29.06.2017 Автор: Артур Чачелов