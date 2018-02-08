ММКФ хочет возродить деловую программу

Московский международный кинофестиваль намерен возродить традицию параллельного проведения деловых программ. Об этом ТАСС рассказал программный директор киносмотра Кирилл Разлогов. Ранее такая площадка уже была. Она называлась Moscow Business Square, но потом по ряду причин от нее пришлось отказаться.

«Сейчас мы пытаемся ее возродить, – рассказал Кирилл Разлогов. – Она будет рассчитана не просто на зарубежных гостей фестиваля, а на деловых людей. Это в первую очередь директора других фестивалей, прокатчики, которые отсматривают картины национального производства и, быть может, более широко – стран СНГ – на предмет включения их в фестивальные программы и приобретения».

О деталях деловой программы ММКФ–2018 говорить пока рано, как и о месте ее проведения. Напомним, что ранее Moscow Business Square проходила на территории отеля Courtyard by Marriott Moscow City Center.

08.02.2018 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТАСС