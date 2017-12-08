Минкультуры выделит на ММКФ-2018 125 млн рублей

На сайте Министерства культуры РФ появилась информация о начале приема заявок на получение субсидии на проведение XXXX Московского международного кинофестиваля. Ее размер составит до 125 млн рублей, заявка на бюджетные деньги должна поступить от организаторов киносмотра до 25 декабря.

Выделенная субсидия не сможет полностью покрыть бюджет фестиваля. Обычно она обеспечивает от половины до двух третей его бюджета. При этом, с 2017 года господдержка ММКФ была увеличена до 125 млн рублей, хотя ранее Минкультуры вылеляло на киносмотр на 10 млн рублей меньше.

XXXX Московский международный кинофестиваль (ММКФ) пройдет с 19 по 26 апреля 2018 года, хотя обычно его проводят летом. Смена времени проведения киносмотра в Москве связана с Чемпионатом мира по футболу, который в будущем году будет проводиться в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Помомо ММКФ-2018Минкультуры готово также выделить до 10 млн рублей на проведение «Национальной Премии в области кинематографии за 2017 год». Речь идет о премии «Золотой Орел». Заявку на получение этой субсидии также необходимо отправить до 25 декабря.

08.12.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: Сайт Министерства культуры РФ