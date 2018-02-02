Глава Роскомнадзора обсудил защиту авторских прав с представителем MPAA

2 февраля глава российского Роскомнадзора Александр Жаров провел встречу с представителем Американской ассоциации киностудий (Motion Picture Association of America, MPAA) – президентом и управляющим директором по Европе, Среднему Востоку и Африке (EMEA) Стеном Маккоем. Во встрече также принимала участие глава антипиратского комитета Медиа-Коммуникационного союза (МКС) Екатерина Миронова.

Американская ассоциация кинокомпаний – самая большая некоммерческая организация, объединяющая крупнейших кинопроизводителей и призванная отстаивать их бизнес-интересы. Членами MPAA являются: Walt Disney Studios Motion Pictures, Paramount Pictures Corporation, Sony Pictures Entertainment Inc., Twentieth Century Fox Film Corporation, Universal City Studios LLC, Warner Bros. Entertainment Inc. и другие большие кинопроизводственные компании.

На встрече обсуждались вопросы законодательного регулирования сферы защиты авторских прав, укрепления международного сотрудничества, в том числе между общественными организациями, представляющими интересы правообладателей. В частности, достигнута договоренность о расширении контактов между MPAA и МКС. Кроме того, стороны договорились о продолжении практики обсуждения вопросов борьбы с пиратством в рамках отдельной панельной сессии на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме. В этом году он запланирован на 24–26 мая.

Глава Роскомнадзора рассказал, что с начала действия антипиратских норм в его ведомство поступило более 2,8 тысяч определений Московского городского суда о принятии предварительных обеспечительных мер защиты объектов авторских прав в сети интернет, в том числе 1630 в отношении кинофильмов. В связи с неудалением пиратского контента доступ на территории России ограничивается к 1547 интернет-ресурсам. На основании решений Мосгорсуда заблокировано на постоянной основе 752 пиратских сайта, а по решениям Минкомсвязи – более 600 «зеркал» данных ресурсов.

02.02.2018 Автор: Артур Чачелов

Источник: Роскомнадзор