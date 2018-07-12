Московская школа кино и Disney запускают киношколу для подростков

Московская школа кино и компания Disney в России запускают совместный проект – киношколу для подростков Filmmaking Teens. В течение двух недель ее участники будут изучать основы кинопроизводства и пробовать себя в разных профессиональных ролях: от сценариста до монтажера. По итогам курса юные кинематографисты снимут собственный короткометражный фильм, который смогут увидеть все желающие на открытой презентации в Московской школе кино.

Осваивать навыки учащиеся программы Filmmaking Teens будут с 16 по 29 июля. Учиться придется под руководством профессионалов: куратора Юлии Сапоновой (режиссура) и преподавателей Виктории Фоминой (сценарное мастерство), Алексея Петрушевича (операторское искусство), Натальи Гуркиной (раскадровка и мастер-классы по мобильному кино), Виктории Сид (актерское мастерство), Анны Симакиной (звукорежиссура), а также Веры Михальченко (режиссура монтажа).

Отрабатывать навыки монтажа студенты будут на реальном материале – нескольких сценах фильма ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ, предоставленных специально для участников курса компанией Disney в России. А мастер-класс по пластическому гриму проведет российский художник пластических спецэффектов в кино Петр Горшенин, на счету которого работа над проектами НОЧНОЙ ДОЗОР, ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ, ВИЙ, ОРДА, ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, ЧТО ЖИВОЙ и другие.

Запуск Filmmaking Teens стал продолжением сотрудничества Московской школы кино и компании Disney в России. В рамках стратегической инициативы «Творческая лаборатория Disney» компания реализует ряд программ в поддержку молодых специалистов в таких областях, как кино- и телеиндустрия, цифровые технологии, мода и дизайн. На базе МШК проводятся мастер-классы российских и зарубежных экспертов Disney, специалисты компании участвуют в питчингах и брифовании участников программы школы «Сценарное мастерство», а студенты проходят стажировки в компании. Также МШК — образовательный партнер проекта Disney «Счастье — это...». Пять финалистов конкурса «Кино по другим правилам» прошли недельное обучение в Московской школе кино и защитили свои работы перед экспертами.

12.07.2018 Автор: Артур Чачелов

Источник: МШК