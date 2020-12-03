МТС ТВ покажет полную коллекцию фильмов киновселенной Marvel

«МТС Медиа», дочерняя компания ПАО МТС, развивающая кабельное, спутниковое телевизионное вещание и собственную мультимедийную платформу на базе онлайн-кинотеатра МТС ТВ, сообщила о том, что онлайн-кинотеатр, наконец, собрал в своем каталоге все фильмы киновселенной Marvel.

Теперь в МТС ТВ доступны фильмы франшиз ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК, НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК, ТОР, ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ, МСТИТЕЛИ, ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ, ЧЕЛОВЕК-ПАУК, КАПИТАН МАРВЕЛ, СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ и ДОКТОР СТРЭНДЖ. Кроме того, в онлайн-кинотеатре состоялась цифровая премьера последнего фильма киносерии ЛЮДИ ИКС − НОВЫЕ МУТАНТЫ. Другие фильмы киносерии также теперь доступны в каталоге МТС ТВ.

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03.12.2020 Автор: Артур Чачелов