Новости


МТС ТВ покажет полную коллекцию фильмов киновселенной Marvel

Онлайн-кинотеатр собрал фильмы всех франшиз студии

«МТС Медиа», дочерняя компания ПАО МТС, развивающая кабельное, спутниковое телевизионное вещание и собственную мультимедийную платформу на базе онлайн-кинотеатра МТС ТВ, сообщила о том, что онлайн-кинотеатр, наконец, собрал в своем каталоге все фильмы киновселенной Marvel.

Теперь в МТС ТВ доступны фильмы франшиз ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК, НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК, ТОР, ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ, МСТИТЕЛИ, ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ, ЧЕЛОВЕК-ПАУК, КАПИТАН МАРВЕЛ, СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ и ДОКТОР СТРЭНДЖ. Кроме того, в онлайн-кинотеатре состоялась цифровая премьера последнего фильма киносерии ЛЮДИ ИКСНОВЫЕ МУТАНТЫ. Другие фильмы киносерии также теперь доступны в каталоге МТС ТВ.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наши каналы в Яндекс.Дзене и Instagram

03.12.2020 Автор: Артур Чачелов

Новости по теме:

Онлайн-кинотеатр МТС ТВ рассказал о новинках декабря

Онлайн-кинотеатр МТС ТВ начал сотрудничество с Universal PictureBox

Эксклюзивная премьера лучшего дебюта «Кинотавра 2020» состоится на МТС ТВ

«МТС Медиа» начала прием заявок для прямых инвестиций в кинопроизводство

Онлайн-кинотеатр МТС ТВ рассказал о пополнении каталога в ноябре


Самое читаемое

«Искусственный интеллект» и «На острие» показали примерно одинаковый результат

Предварительная касса четверга: амбициозные новинки проиграли комедии «Непосредственно Каха»

Подробнее
К защите допущено 58 проектов

Минкультуры опубликовало список участников питчинга дебютантов

Подробнее
Проект продлили на второй и третий сезоны

Сериал «КиноПоиск HD» «Беспринципные» получит продолжение

Подробнее
Зрителей ждет множество свежих фильмов

Okko рассказал о новинках декабря

Подробнее
Я зарегистрирован на Портале Поставщиков Top.Mail.Ru
 
 