МТС создаст структуру, которая займется производством и дистрибуцией видеоконтента.

Телекоммуникационный гигант МТС создает отдельную структуру, которая будет отвечать за производство и дистрибуцию видеоконтента. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Компания получит название «МТС Медиа» и объединит в себе ТВ-направления холдинга − спутниковое телевидение, IPTV, кабельное и мобильное ТВ. В перспективе она сможет заняться и производством контента.

Возглавить новую компанию может Игорь Мишин − кинопродюсер и бывший гендиректор телеканала ТНТ. Мишин дал старт производству на ТНТ драматических сериалов, а до телеканала он руководил компанией «Амедиа». Решение о его назначении в «МТС Медиа» не подтверждено, но источники «Коммерсанта» утверждают, что оно уже принято.

Создание новой структуры − логичный шаг для МТС. Компания стремиться диверсифицировать бизнес, вкладываясь во многие проекты. Сейчас она не участвует в производстве художественного и документального видеоконтента, однако планирует это сделать. «Мы рассматриваем различные варианты входа в контентную историю в рамках партнерских проектов», − сообщил представитель оператора. Напомним, весной 2019 годо МТС едва не стал владельцем крупнейшего российского онлайн-кинотеатра ivi, однако переговоры завершились неудачей.

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07.08.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: Коммерсантъ