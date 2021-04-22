МТС вложила в запуск Kion 2 млрд рублей

МТС вложила в запуск собственного онлайн-кинотеатра Kion более 2 млрд рублей, сообщает VTimes. Данные стартовые инвестиции пошли на доработку IT-платформы и подготовку контента видеосервиса. При этом для всех капитальных затрат группы в 2020 это лишь малая часть. Совокупные капитальные вложения МТС в прошлом году составили 96,9 млрд рублей, указано в отчетности оператора. Кроме основного заема на 2 млрд в 2020 МТС увеличила уставный капитал «МТС медиа», внеся 50 млн деньгами и авторскими правами на 92,4 млн.
МТС запустила онлайн-кинотеатр Kion 20 апреля. Гендиректор «МТС медиа» Игорь Мишин пообещал, что к концу 2021 в онлайн-кинотеатре можно будет найти около 12 тысяч единиц контента, в том числе 30 оригинальных проектов. К концу 2023 г. «МТС медиа» рассчитывает вывести Kion в тройку лидеров по числу подписчиков. Изначально сервис будет доступен по подписке, которая должна приносить основную часть доходов, но к концу первого полугодия компания планирует запустить рекламную модель.
Лидеры рынка онлайн-кинотеатров также привлекают финансирование, и его объемы пока существеннее, чем у МТС. В 2020 г. Ivi привлек на развитие кредит от Альфа-банка на 3,7 млрд. Это заем на шесть лет, банк получил в залог акции видеосервиса и опцион на выкуп 2,5% его акций по заранее оговоренной цене. За год до этого Ivi привлекал инвестиции от нескольких фондов, включая РФПИ. Сумма инвестиций составляла $40 млн по данным «Интерфакса». В отчетности Okko указано, что на конец 2020 у компании было краткосрочных займов на 6,6 млрд. В отчетности за 2019 заем был на 1,5 млрд выдала компания «Сберинтертеймент». Также в качестве примера можно привести «Кинопоиск». Он на 100% принадлежит структурам «Яндекса» и год от года у него растет добавочный капитал — с 793 млн руб. по итогам 2018 г. он увеличился до 8,2 млрд руб. в 2020 г.
По итогам 2020 года все перечисленные компании — «МТС медиа», Ivi (российское юридическое лицо), Okko и «Кинопоиск» - были убыточными.
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22.04.2021 Автор: Никита Никитин
Источник: Vtimes
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