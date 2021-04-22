МТС вложила в запуск Kion 2 млрд рублей

МТС вложила в запуск собственного онлайн-кинотеатра Kion более 2 млрд рублей, сообщает VTimes. Данные стартовые инвестиции пошли на доработку IT-платформы и подготовку контента видеосервиса. При этом для всех капитальных затрат группы в 2020 это лишь малая часть. Совокупные капитальные вложения МТС в прошлом году составили 96,9 млрд рублей, указано в отчетности оператора. Кроме основного заема на 2 млрд в 2020 МТС увеличила уставный капитал «МТС медиа», внеся 50 млн деньгами и авторскими правами на 92,4 млн.

МТС запустила онлайн-кинотеатр Kion 20 апреля. Гендиректор «МТС медиа» Игорь Мишин пообещал, что к концу 2021 в онлайн-кинотеатре можно будет найти около 12 тысяч единиц контента, в том числе 30 оригинальных проектов. К концу 2023 г. «МТС медиа» рассчитывает вывести Kion в тройку лидеров по числу подписчиков. Изначально сервис будет доступен по подписке, которая должна приносить основную часть доходов, но к концу первого полугодия компания планирует запустить рекламную модель.