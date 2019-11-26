Видеосервис от МТС выйдет на рынок в 2020 году

Телекоммуникационный гигант МТС уже в 2020 году выведет на рынок свой ОТТ-сервис (over-the-top − доставка контента через интернет). Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на слова руководителя холдинга «МТС Медиа» Игоря Мишина. «МТС Медиа» − структура, созданная несколько месяцев назад для управления и развития кабельного и спутникового телевизионного бизнеса компании, а также отвечающая за IPTV и мобильное приложение МТС ТВ. Она же отвечает за новую OTT-платформу.

Новый сервис от МТС будет работать по подписной модели. В нем можно будет найти эксклюзивный контент собственного производства, снятый в том числе и на принадлежащей компании киностудии «Кинополис», а также контент сторонних производителей. В планах компании привлечь к 2023 году не менее 10 млн пользователей платного видеоконтента (включая кабельное, спутниковое, мобильное ТВ и IPTV) и стать лидером по количеству подписчиков среди OTT-сервисов.

Рынок ОТТ-сервисов один из самых активно развивающихся на телекоммуникационном рынке страны. Собственные онлайн-платформы для доставки контента запустили практически все крупные участники медиа- и телекоммуникационного рынка. В высококонкурентной среде площадки длают ставку на эксклюзивный контент, в том числе и контент собственного производства. Впрочем, Игорь Мишин отметил, что в компании «пока не наблюдают достойной экспертизы» проектов у других онлайн-кинотеатров, которые выходят на рынок производства контента.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

26.11.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: Коммерсантъ