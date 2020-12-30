МТС ТВ рассказал о новинках января

К новогодним праздникам онлайн-кинотеатр МТС ТВ собрал специальные тематические подборки фильмов и сериалов для самых разных интересов зрителей. Для киноманов в одной подборке соберут лучшие фильмы уходящего года – 1917, ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, ВИВАРИУМ, FORD ПРОТИВ FERRARI, ВПЕРЕД.

А в первые дни нового года МТС ТВ покажет подборку фильмов о том, что НЕ произошло в 2020 году – «2020: повезло и пронесло», в нее войдут научно-фантастические, постапокалиптические фильмы и боевики, среди которых: 5-Я ВОЛНА, ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА, ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: РЕВОЛЮЦИЯ, ДЕФОЛТ.

К праздничным каникулам эксперты онлайн-кинотеатра МТС ТВ собрали самые яркие кинохиты о вечеринках – они будут собраны в специальном разделе, в который войдут такие киноработы, как АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ, ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ, РЕЙВ, ОДНОКЛАССНИКИ.

Жизнеутверждающая подборка наиболее воодушевляющих фильмов со счастливым концом станет доступна зрителям в разделе «Жили долго и счастливо», где будут представлены киноленты: 1+1, ШОКОЛАД, ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ, КАК МАЙК и другие. Отдельно онлайн-кинотеатр МТС ТВ представит яркие работы про путешествия во времени и фильмы о дальних уголках России.

Также онлайн-кинотеатр продолжит дополнять свой каталог премьерами и эксклюзивными трансляциями:

С 30 декабря: лидер российского проката НЕПОСРЕДСТВЕННО КАХА − полнометражная комедия режиссера Виктора Шамирова, основанная на веб-сериале, рассказывает историю двух друзей – Кахи и Серго, живущих в Сочи.

С 31 декабря: южнокорейский триллер ИЗБАВИ НАС ОТ ЛУКАВОГО.

С 2 января: XXV церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Большой концерт с участием лучших артистов российской сцены – Ёлки, Zivert, Сергея Лазарева, Эмина Агаларова, Макса Барских, Полины Гагариной, Ани Лорак, Ирины Дубцовой, Владимира Преснякова-мл., Валерии, Максима Фадеева, Николая Баскова и многих других – вели Иван Ургант и Сергей Светлаков.

С 2 января: легкая комедия с Дрю Бэрримор ДУБЛЕРША.

С 3 января: канадский фильма ужасов ЧИСТОТА КРОВИ.

С 7 января: боевик итальяно-американского производства БЕСКОНЕЧНАЯ НОЧЬ.

С 7 января: семейная отечественная мелодрама ОСТОРОЖНО, ДЕТИ.

С 14 января: семейная картина о рыжем хулиганистом питомце РОЖДЕСТВО КОТА БОБА.

С 14 января: комедия ИТАЛЬЯНЕЦ о том, как молодой человек справляется со вспыхнувшим чувством любви и семейными традициями.

С 18 января: драма АФЕРА ПО-ИТАЛЬЯНСКИ. Фильм покажет историю работника почты, который после новости об увеличении пенсионного возраста решает с коллегами ограбить инкассаторскую машину.

С 21 января: итальянский триллер ГОСТИ НА ВИЛЛЕ.

С 28 января: испанская комедия СОСЕДИ СВЕРХУ о семейной паре, чья утратившая страсть к жизни неожиданно приобретает новые краски после того, как к ним в гости заходят соседи.

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30.12.2020 Автор: Артур Чачелов