Компания МТС купила киностудию

Холдинг МТС приобрел киностудию. Об этом сообщают «Ведомости». Покупка обошлась компании в 2 млрд руб. Такую сумму назвал представитель продавца − бывшего владельца студии, компании «Бизнес-недвижимость».

Речь идет о кинопроизводственном комплексе «Кинополис». В его состав входят шесть павильонов площадью 3700 кв. м, студии звукозаписи и компьютерной графики, производство декораций, реквизитные мастерские. Студия также оказывает услуги аренды оборудования для съемок, автопарк, обработку спецэффектов и т.п. Все эти возможности МТС намерена использовать для создания собственного оригинального контента. Впрочем, киностудия продолжит работать и с другими заказчиками.

Ранее уже сообщалось, что холдинг МТС собирается заниматься производством оригинального контента по партнерской модели. Речь шла о сопродюсерских функциях. «Мы говорим больше про сопродюсирование – о готовности заходить в эту историю [кинопроизводство] вместе с другими игроками, инвестировать в контент и потом делить его на своих платформах. А дальше будем смотреть», – рассказывал президент МТС Алексей Корня в интервью «Ведомостям» в июле. В дальнейшем МТС не исключает и производства контента полностью собственными силами в новом подразделении MTS Studio, уточнил Меркутов.

Интересно, что покупатель и продавец киностудии связаны с холдингом АФК «Система». «Ведомости» замечают, что сумма сделки оказалась значительно меньше инвестиций в актив: чтобы запустить проект в 2008 году в него вложили $100 млн.

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29.08.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: Ведомомсти