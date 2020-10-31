Онлайн-кинотеатр МТС ТВ рассказал о пополнении каталога в ноябре

В ноябре каталог онлайн-кинотеатра МТС ТВ пополнится большим количеством фильмов и сериалов различных жанров и производства разных стран – для любых запросов любителей кино. Среди обновлений появятся и большое количество фильмов, выпущенных в этом году:

Сказочная мелодрама о талантливом, но бедном артисте, который однажды во время прогулки по набережной встречает еле живую русалку и сильно влюбляется в нее. Причем его не смущает множество легенд, рассказывающих о том, что любовь к этим красавицам веками губила сердца мужчин.

ЧАС ИСТИНЫ

Детективный фильм о семье, остановившейся в кемпинге и потерявшей в нем свою 10-летнюю дочь. Никто из свидетелей не видел девочку, поэтому полиция не может ее найти. Тогда супруги решают провести собственное расследование, подозревая всех, кто находился с ними в кемпинге.

РЕЛИКВИЯ

Фильм ужасов о бабушке, матери и дочери, столкнувшихся с неизвестным. Бабушка страдает деменцией и однажды исчезает. После этого мать с дочерью приезжают в её дом, где происходит странное. Стены покрываются черным налётом, слышен гулкий стук и женщины видят ужасы во сне. В один момент бабушка находится, но это не останавливает все происходящее, а только усиливает.

Киноадаптация культового мультфильма о бесстрашной девушке. Мулан, старшая дочь почетного воина, решает пойти служить в армии вместо больного отца. Она маскируется под мужчину, вследствие чего постоянно встречает сложности, но справляется с ними благодаря своей внутренней силе. Ей предстоит эпичное путешествие, благодаря которому она станет доблестным воином, сможет заслужить уважение народа и гордость отца.

Семейная комедия, по сюжету которой 12-летний вундеркинд Оливер, проводя научный эксперимент, устанавливает телепатическую связь с псом Генри. Домашний питомец оказывается очень и, с помощью его подсказок, Оливер справляется с обычными для подростка проблемами в школе, дома и с девочками. Роль мамы в фильме исполнила Меган Фокс.

Южнокорейская криминальная комедия о полицейской операции, спланированной для остановки наркотрафика. Детективы организовывают собственный ресторан, чтобы следить за преступниками, но со временем этот бизнес становится прибыльным, а заведение популярным, так что полицейских поглощает новая работа. Но когда они осознают, что именно в этом их призвание, отряд выходит на след крупной банды наркоторговцев.

Документальный фильм об уличном художнике, которого знают во всем мире, хотя его личность до сих пор остается тайной для всех. Его искусство повлияло на новое революционное движение, а провокации оскорбляли политическую элиту.

Боевик, основанный на реальных событиях, с Орландо Блумом и Скоттом Иствудом в главных ролях. В 2006 году в северном Афганистане армия США установила несколько блокпостов, чтобы препятствовать контрабанде оружия и перемещению боевиков движения Талибан из Пакистана. Спустя три года американским военным пришлось вступить в неравный бой с превосходящими силами талибов.

Фильм-биография изобретателя Николы Теслы. Премьера состоялась на фестивале «Сандэнс», где картина получила премию. Главную роль исполнил Итан Хоук. Повествование начинается с момента, когда Никола Тесла ссорится с Томасом Эдисоном и увольняется из его компании. Затем он сталкивается с проблемой поиска инвесторов и ему даже приходится заниматься рытьём канав. Но вскоре дела налаживаются.

АФЕРА ВЕКА

Аргентинская криминальная комедия. По сюжету, в основе которого действительное ограбление, произошедшее в Аргентине в 2006 году, пятеро грабителей ворвались в здание банка, взяли в заложники всех сотрудников и посетителей банка, провели переговоры с полицией и вынесли из хранилища деньги и ценности на общую сумму в более чем 15 миллионов долларов.

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31.10.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: МТС ТВ