Российские селлеры подвели первые итоги кинорынка Marché du film

В Каннах завершил свою работу кинорынок Marché du film – деловая площадка Каннского кинофестиваля. В этом году 17 российских кинокомпаний представили свои новые фильмы на объединенном стенде Made in Russia, где заключили сделки о продаже прав на зарубежные рынки и договорились о копродукции с международными партнерами.

Made in Russia – рабочее пространство для отечественных продюсеров на Каннском кинорынке, организованное Российским Экспортным Центром. «Проекту Made in Russia – уже несколько лет, на Marché du film стенд работает второй год подряд, – комментирует Евгения Данильченко, руководитель направления экспорта креативных индустрий РЭЦ. − На этом этапе мы видим, что такая площадка нужна российской индустрии и помогает ей добиваться серьезных результатов на международном рынке. На прошедшем кинорынке участники не только провели переговоры, но и приняли участие во встречах с зарубежными продюсерами, организованных в рамках деловой программы на стенде, анонсировали сотрудничество с новыми партнерами, провели премьерные показы своих мультфильмов. В результате каждая компания достигла целей, поставленных перед началом мероприятия, а мы рассчитываем на то, что эти цели перерастут в экспортные контракты в ближайшее время».

Официальный оператор стенда в этом году – компания «Экспоконтент».

«Мы считаем, что Made in Russia – перспективный и значимый для индустрии проект. Это та площадка, на которой кинокомпании могут развивать свой бизнес, наращивать международные продажи, вкладывая доход в дальнейшее производство, в создание проектов высокого уровня, –комментирует Александра Модестова, генеральный директор компании. – Это также имиджевая история – благодаря Made in Russia компании представляют свои проекты на главных мировых рынках, мы активно их продвигаем, в том числе в ведущих зарубежных изданиях. С одной стороны, мы стараемся уделять внимание каждому проекту и участнику, с другой – российское киносообщество в данном случае выступает единым фронтом, под единым брендом. Это важная история для любой национальной индустрии».

Компания «Централ Партнершип» представила большой разножанровый пакет ожидаемых российских проектов. Особо можно отметить интерес закупщиков к романтическому приключенческому фильму СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ (совместный проект «Централ Партнершип», группы компаний ГПМ КИТ, «Кинослово» и Студии «ТРИТЭ» Никиты Михалкова) и мистическому триллеру ДЕВЯТАЯ компании «Нон-Стоп Продакшн». Маркетинговые материалы по этим двум картинам впервые были показаны международным закупщикам на Marché du film. Наибольший интерес КОНЬКИ вызвали у европейских и китайских закупщиков, а ДЕВЯТАЯ – у европейских и англоговорящих стран. Приключенческий экшн Романа Прыгунова МИЛЛИАРД был продан в Китай, Францию и франкоговорящую Европу и Турцию. Кроме того, фильм стартовал в прокате в Прибалтике, Болгарии и Германии день в день с Россией. Дистрибьютор также представил триллер АВАНПОСТ от TNT Premier Studios и анимационный проект ФИКСИКИ ПРОТИВ КРАБОТОВ студии «Аэроплан». Мультфильм выйдет в российский прокат в конце 2019 года. После долгих переговоров картина продана в Китай, где прокат ожидается в 2020 году, также закрыты сделки на прокат в Турции, Болгарии, Прибалтике.

Art Pictures Studio представила четыре полнометражные картины совместного производства с кинокомпанией «Водород»: ВТОРЖЕНИЕ – продолжение фантастического блокбастера Федора Бондарчука, а также его новый режиссерский проект ПОВЕЛИТЕЛЬ ВЕТРА, сай-фай триллер СПУТНИК режиссера Егора Абраменко и мелодраму ЛЕД 2 режиссера Жоры Крыжовникова. Сделка по ВТОРЖЕНИЮ закрыта на территорию Латинской Америки. Права приобрела компания BF Distribution, крупнейшая дистрибуционная компания и официальный прокатчик фильмов Lionsgate на этом рынке. Компания уже осуществляла прокат ПРИТЯЖЕНИЯ в Перу, Боливии и Эквадоре, где суммарный бокс-офис фильма составил более полумиллиона долларов. Прокат ВТОРЖЕНИЯ планируется близко к дате российского релиза, который намечен на 1 января 2020 года. Также по проекту получены предложения от Южной Кореи, Японии и Малайзии. По фильму ЛЕД 2 идут переговоры – получены предложения от Прибалтики, обсуждается прокат картины на русском языке в Германии, Франции, Великобритании с постоянным партнером Art Pictures Studio – компанией Kartina TV.

На кинорынке было объявлено о создании новой международной сейлз-компании Mint Films International, которая представила несколько знаковых проектов Алексея Учителя производства студии «Рок». Среди них – драма ЦОЙ (совместное производство России и Латвии), съемки которой начнутся этим летом. Уже на уровне сценария фильмом заинтересовались крупнейшие дистрибьюторы авторского кино и фестивальные отборщики из Западной Европы и Южной Кореи. Компания также продолжила переговоры с рядом крупнейших телеканалов и VOD-площадок по дистрибуции сериала «Коронация» Алексея Учителя по незакрытым территориям. Права на молодежную музыкальную драму БИТВА Анара Аббасова были проданы компанией Mint Film в Китай, Гонконг, Тайвань, ряд сделок компания планирует объявить вскоре после рынка. Большой международный интерес вызвал и новый проект студии «Рок» – дебютная картина Филиппа Юрьева КИТОБОЙ, создаваемая в партнерстве с Бельгией и Польшей. Съемки фильма начнутся летом 2019 года. Международными продажами проекта занимается французская компания Loco Films.

Студия анонсировала два новых масштабных проекта. В разработке находится ШОСТАКОВИЧ – эпическая драма о всемирно известном композиторе, основанная на книге Оксаны Дворниченко «Дмитрий Шостакович. Путешествие». Студия также готовит экранизацию романа Гузели Яхиной ДЕТИ МОИ, посвященного драматической истории поволжских немцев.

Компания Russian World Vision (RWV) закрыла несколько сделок, переговоры по которым были начаты еще на международном рынке MIPTV. Фильм БОЛЕВОЙ ПОРОГ был продан на франкоговорящие территории, фильм НЕСОКРУШИМЫЙ был продан в Китай и Латинскую Америку, ОТРЫВ – на территорию Латинской Америки, США, Канады и Великобритании. По последнему также достигнуты предварительные договоренности по продаже на территорию Китая. Картина ДОМОВОЙ уже вышла в прокат в США, Канаде, ОАЭ и на Кипре. Права на нее проданы на немецкоговорящие территории, на стадии подписания – договоры на франко- и италоговорящие страны. Интерес к проекту проявили закупщики из Китая, Южной Кореи, Испании, Польши, Словакии, Латинской Америки и байеры VOD-прав на территорию США и Канады. Новый проект компании – фильм ВАРАВВА – вызвал особый интерес у закупщиков из Латинской Америки, Германии, Франции, Италии, Польши.

По флагманскому проекту KD Studios – ЭБИГЕЙЛ – ключевые территории уже закрыты. В Каннах компания провела новый раунд переговоров с закупщиками из США и Китая, тогда как по новому фильму НЕВЕДОМОЕ достигнуты предварительные договоренности с партнерами из Германии и Японии.

ГК «Планета Информ» продолжила продажи хоррора ПИКОВАЯ ДАМА: ЗАЗЕРКАЛЬЕ. Картина выйдет в широкий прокат в Латинской Америке осенью. Помимо этого прокат также состоится в Юго-Восточной Азии. В стадии переговоров находятся компании из США, Великобритании, Франции, Кореи, Таиланда. Особое место в каталоге компании занимает историческая драма ЛЕНИН. НЕИЗБЕЖНОСТЬ, международная премьера которой состоялась в рамках кинорынка в Каннах. Фильм заинтересовал в первую очередь европейские страны, сделки в обсуждении.

Наиболее успешным проектом для компании All Media стал фильм Карена Оганесяна ГЕРОЙ. Проект приобрели компании Mediaset (Испания) и Splendid (Германия). Компания «Спутник Восток Продакшн» представила новые проекты в разработке: ЗЕМЛЯ ЭЛЬЗЫ, снятый по пьесе Ярославы Пулинович, и РЕКА по сценарию Олега Маловичко. Дистрибьютор русскоязычного контента за рубежом – компания SeneMedia – представила проекты ЧИСТЫЙ ЛИСТ и МОЛОКОБЕЗУМИЕ. Независимое российское агентство Vostok представило на стенде короткометражное кино – проекты «Одна историческая ошибка» Михаила Местецкого, «Митина любовь» Светланы Филипповой, «Аня наоборот» Яны Гладких, а также анимационный фильм «Лола живая картошка» Леонида Шмелькова.

Проекты кинокомпании СТВ на кинорынке представил международный дистрибьютор Luminescence. В компании отмечают высокий спрос на них. По итогам рынка мультфильм БУКА продан на территории Германии, Австрии, Испании, Швейцарии, Португалии, Китая, Южной Кореи, Вьетнама, Болгарии, Чехии, Словакии, Израиля, бывшей Югославии, Малайзии, Боливии, Чили, Перу, Эквадора, Колумбии, Уругвая, Турции, в страны Ближнего Востока, Южной Африки, Центральной Америки и Юго-Восточной Азии (платное телевидение). ЩЕЛКУНЧИК И ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА отправится в Италию, Испанию, Португалию, Южную Корею, Малайзию, страны Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии (платное телевидение) и Южной Африки. Первые сделки состоялись и по художественному фильму Джаника Файзиева ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ – права на проект проданы в Германию, Австрию, Швейцарию, Бенилюкс, Филиппины и в страны бывшей Югославии.

Wizart Animation закрыла несколько сделок по ключевым территориям. Корейский дистрибьютор Line Friends приобрел четвертый фильм франшизы СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА: ЗАЗЕРКАЛЬЕ. Первый фильм про Урфина Джюса – УРФИН ДЖЮС И ЕГО ДЕРЕВЯННЫЕ СОЛДАТЫ, заработавший в международном прокате $7 млн, – выйдет в кинотеатрах США и Канады благодаря сделке с Look Film. Но ключевым проектом для компании в Каннах стал новый мультфильм в разработке – ГЕНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ.

ГК «Рики» показала на кинорынке новый тизер мультфильма ФИННИК, где впервые полноценно представила партнерам главного героя – очаровательного домового. Знакомство партнеров с новыми видеоматериалами стало одной из ключевых задач компании в Каннах, как и предпродажи проектов МОЙ ДРУГ ПАНДА (2020), ФИННИК (2021) и СУПЕР ТОМА (2021). Интерес к кинотеатральному показу первых двух историй проявили крупные территории: Китай, Южная Корея, Малайзия, Латинская Америка, Франция, Германия, а также страны Ближнего Востока, бывшей Югославии, Румынии, Болгарии и Прибалтики.

Компания «Лицензионные бренды» заключила несколько крупных сделок по уже вышедшему в российский прокат мультфильму БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. Компания Grindstone приобрела права на США, а один из лидеров рынка – Scanbox – покажет фильм в кинотеатрах Скандинавии. Выпуск мультфильма планируется на 48 территориях. И уже сейчас на начальном этапе производства второй части компания получила много предложений, сделки по которым планирует заключить до Торонто. Благодаря сделкам с компаниями Big Picture и Notorious зрители увидят мультфильм ВОЛШЕБНАЯ АРКА в Испании, а ПРИНЦЕССА И ДРАКОН − в Италии. Компания также заключила сделки по продаже проекта ПИНОККИО. ПРАВДИВАЯ ИСТОРИЯ на территорию Кореи и страны Восточной Европы.

Анимационная студия «Колобанга» представила проекты КОЛОБАНГА: ПРИВЕТ, ИНТЕРНЕТ! и NETSKI: ЗАТЕРЯННЫЕ В ИНТЕРНЕТЕ, спродюсированные Александром Реввой. На кинорынке был впервые представлен тизер мультфильма. Компания достигла предварительных договоренностей не только о продаже NETSKI на европейские территории (PINK PARROT) и в страны Северной и Южной Америки (APL Films), но и о совместном производстве проекта с итальянской медиакорпорацией FILMEXPORT GROUP.

Компании приняли участие в двух тематических встречах, посвященных российской анимации и фильмам. В рамках мероприятий на стенде собрались ведущие российские продюсеры коммерческих фильмов, представители государственных учреждений и частных фондов, создатели фестивального кино, а также зарубежные участники рынка и журналисты. Мероприятия посетили продюсеры Федор Бондарчук, Дмитрий Рудовский, Михаил Врубель, Сергей Сельянов, Юрий Москвин, Саша Шапиро, Илья Стюарт, Вэл Абель, исполнительный директор Фонда кино Вячеслав Тельнов, исполнительный директор фонда «Кинопрайм» Антон Малышев, режиссер Кирилл Михановский, актеры Дарья Екамасова и Максим Стоянов, кинокритик Антон Долин и главный редактор журнала «Кинорепортер» Мария Лемешева, а также ответственный секретарь Московской кинокомиссии – Светлана Максимченко.

«Marché 2019 показал, что спрос на российский контент на мировых рынках растет как из-за повышения качества, так и благодаря высокому уровню профессионализма компаний в сфере продаж, − говорит руководитель провекта Евгения Маркова. − Наша задача заключается в том, чтобы помочь игрокам российского рынка качественно представлять всем сегментам зарубежной аудитории свой продукт. Мы уверены в том, что системное взаимодействие с международными партнерами будет способствовать увеличению продаж и узнаваемости российских проектов».

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24.05.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: Экспоконтент