Мадс Миккельсен приедет на Comic Con Russia

Мадс Миккельсен (Mads Mikkelsen) станет специальным гостем шестого фестиваля поп-культуры Comic Con Russia, который пройдет в московском выставочном комплексе «Крокус Экспо» с 3 по 6 октября 2019 года. Актер выступит на сцене мероприятия, раздаст автографы и примет участие в фотосессиях.

Миккельсен известен по роли харизматичного доктора Ганнибала Лектера в полюбившемся критикам и зрителям сериале «Ганнибал», основанном на классической серии романов Томаса Харриса. Среди других его заметных работ − фильмы 007: КАЗИНО РОЯЛЬ, КОРОЛЕВСКИЙ РОМАН, ОХОТА и другие.

В 2016 году актер сыграл злодея Кецилия в супергеройском фильме MARVEL ДОКТОР СТРЭНДЖ, а также снялся в роли имперского ученого Галена Эрсо в проекте ИЗГОЙ-ОДИН: ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ, где его партнерами по съемочной площадке стали Бенедикт Камбербэтч и Тильда Суинтон. За последний год Миккельсен исполнил главную роль в фильме ЗАТЕРЯННЫЕ ВО ЛЬДАХ, а также в киноадаптации графической новеллы ПОЛЯРНЫЙ (Polar) от Netflix. Помимо этого, актер принял участие в работе над компьютерной игрой Хидео Кодзимы Death Stranding, подарив свой образ и голос главному антагонисту проекта.

Comic Con Russia пройдет в Москве в шестой раз с 3 по 6 октября в «Крокус Экспо» павильон №1. Одновременно с фестивалем состоится четырнадцатая ежегодная выставка интерактивных развлечений «ИгроМир».

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13.08.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: Comic Con Russia