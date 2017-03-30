Александр Мамут купил «Синема Парк»

Структуры российского бизнесмена Александра Мамута закрыли сделку по приобретению сети кинотеатров «Синема Парк». Эту информацию подтвердили несколько источников на рынке, однако точной информации о деталях покупки и о приблизительной стоимости актива нет. В декабре 2016 года холдинг Мамута A&NN Investments Ltd учредил компанию с говорящим названием «Объединенные киносети», куда и войдет «Синема Парк». Генеральным директором купленной киносети временно станет глава «Объединенных киносетей» Надежда Ермакова.

Следующим объектом для поглощения будет «Формула кино». По информации инсайдеров, Мамут уже обсуждал этот вопрос с Михаилом Фридманом, главой «Альфа Групп», которой принадлежит инвестиционный холдинг А1, владеющей киносетью. Несколько источников на рынке утверждают, что стороны договорились и вопрос со сменой владельца сети уже решен. «Коммерсант» пишет, что сделку должны закрыть в апреле. Затем киносети начнут объединять: на первом этапе речь идет об операционном управлении. Решение о том, какой из брендов будет оставлен на рынке окончательно не принято.

Некоторые источники уверены, что структуры Мамута также заинтересованы в покупке киносети КАРО.

Прежним владельцем «Синема Парка» являлся Саид Керимов – сын бизнесмена Сулеймана Керимова. В свое время он приобрел кинотеатры у Владимира Потанина. Стоимость сделки тогда не раскрывалась, но, по словам экспертов, она могла составить от $300 млн до $400 млн. Керимов тоже пытался объединить «Синема Парк» с сетью «Формула кино», однако на финальном этапе сделка сорвалась. Сегодня «Синема Парк», оперирует 39 кинотеатрами с 350 экранами. Компания хорошо представлена в регионах. У «Формулы кино» – 35 кинотеатров с 264 залами. Она держит сильные позиции в Москве и Санкт-Петербурге. Объединенная сеть будет занимать почти 15% рынка и станет одним из самых мощных и влиятельных игроков. Сам Мамут с 2008 года владеет московским кинотеатром «Пионер», а в 2016 году получил в аренду до конца 2036 года столичный кинотеатр «Художественный».

Рынок кинопоказа в России остается очень разрозненным. До сих пор на нем не было игроков, занимающих бы хотя бы 10% рынка. В таких условиях российские киносети не очень интересны крупным зарубежным инвесторам, таким, например, как китайская Wanda Dalian Group, которая в последние два года активно скупает значимые активы кинопроизводства и кинопоказа по всему миру.

30.03.2017 Автор: Артур Чачелов