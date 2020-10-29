Александр Мамут продал Rambler Group «Сберу»

Александр Мамут продает Rambler Group «Сберу». Банк консолидирует у себя 100% холдинга, покупая 45% доли бизнесмена. Также в рамках сделки Мамут продаст свою долю в кинотеатре «Художественный». Последний перейдет к Rambler Group и будет на его балансе.

РБК сообщает, что стороны подписали обязывающую документацию и закрыли сделку. «Сбер» заплатит за актив несколькими траншами, первый составит 3 млрд рублей. Его выплатят сразу после закрытия сделки. Второй − в течение года.

Rambler Group объединяет медиасервисный холдинг Rambler&Co и мультимедийный сервис Okko. Rambler&Co занимает первое место среди медиахолдингов России по размеру ежемесячной аудитории – свыше 66 млн человек. В него входит портал «Рамблер», «Лента.ру», «Газета.Ru», «Чемпионат», WMJ.ru, «Секрет фирмы», «Мотор», LiveJournal и ряд других медиаактивов.

Впервые «Сбер» (тогда «Сбербанк») приобрел 46,5% акций Rambler Group в 2019 году. Банк получил их в обмен на инвестии, однако размер вложений официально не назывался. В июле 2020 года доля «Сбера» в капитале холдинга увеличилась до 55% (также за счет инвестиций). Принадлежащая структурам Александра Мамута Объединенная киносеть «Синема Парк», «Формула кино» и «Кино Okko» тогда в сделку не вошла.

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29.10.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: РБК