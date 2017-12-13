Rambler & Co объединят с киносетями Александра Мамута

Киносети «Синема Парк» и «Формула кино», медиахолдинг Rambler & Co и издательство «Азбука-Аттикус» операционно и на уровне юридических лиц будут объединены в новую компанию. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на слова владельца этих структур Александра Мамута. Слияние завершится в 2018 году, а возглавлять новую компанию будет Роман Линин, который сейчас управляет кинотеатральным бизнесом. Топ-менеджеры Rambler & Co продолжат развивать онлайн-направление. Сам Мамут станет председателем совета директоров объединенной компании. Войдет ли в новую компанию принадлежащий бизнесмену кинотеатр «Пионер» в Москве, пока не решено. Если это случится, то владелец хочет наделить его «особым статусом».

«Объединение даст синергию в производстве и дистрибуции контента в цифровой среде и офлайне», – говорит Мамут. Например, киносеть планирует «оживить рынок рекламы в кинотеатрах», за счет того, что Rambler & Co работает более чем с 300 рекламодателями. Используя ресурсы Rambler & Co, новая компания сможет собирать данные о пользователях с помощью big data и на основании этих знаний лучше продвигать кино, увеличивая посещаемость кинотеатров.

Однако, объединение компаний приведет к значительному сокращению занятых в них работников. В этом году массовые увольнения уже прошли в Rambler & Co, и в новой структуре дублирующие функции будут оптимизированы еще раз. Меньше всего пострадает персонал издательства, больше всего – сотрудники, занятые на разработке технологий, сервисов и на продаже рекламы. Ожидается, что в новой компании будут работать 4,5 тыс. человек с учетом персонала кинотеатров, а ее выручка в 2018 году прогнозируется на уровне около 25 млрд руб.

На «Синема Парк» и «Формулу кино» приходится 14% кинозалов страны и около 20% кассовых сборов. В Rambler & Co входят сайты Lenta.ru, Gazeta.ru, Afisha.ru, Championat.com, сервис «Рамблер.Касса», 50% разработчика ПО для кинотеатров и ресторанов UCS и др., а к концу 2018 года компания планирует запустить онлайн-кинотеатр. «Азбука-Аттикус» – третье в РФ издательство после группы «Эксмо-АСТ» и выпускающего учебники «Просвещения».

13.12.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: Коммерсантъ